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Muratpaşa Belediyesi'nden Lara sahil bandındaki çalışma için açıklama

Muratpaşa Belediyesi'nden Lara sahil bandındaki çalışma için açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, eski Divan Talya Otel’den Karpuz Kaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’na kadar uzanan yaklaşık 21 kilometrelik Lara sahile göz diktiği ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, eski Divan Talya Otel’den Karpuz Kaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’na kadar uzanan yaklaşık 21 kilometrelik Lara sahil bandında planlama çalışmalarına başladığı iddia edilmektedir.  

Bilindiği üzere Bakanlık, Temmuz 2019’da anılan bölgede 557 dekarlık alanı ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve bu alan dışında kalan ve Antalya’mızın doğa harikası falezleri de içine alan 686 dekarlık kıyı şeridini ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak onaylamıştır.

Bölge, sahip olduğu doğal güzelliklerini yanı sıra bugün kent içi turizmde önemli bir alandır. Lara sahil bandı, özellikle belediyemize ait ve girişlerin ücretsiz olduğu mavi bayraklı falez plajları, belediyemiz kafeleri, engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’miz, yürüyüş ve bisiklet yolları, parklarıyla belediyemizce bütünlüklü bir yaşam alanı haline getirilmiştir.

Lara sahil bandına ilişkin Ankara’da, masa başında hazırlanacak plan Antalya kamuoyunun nezdinde asla karşılığı olmayacaktır. Muratpaşa Belediyemiz, görüşü ve onayı alınmadan yapılacak planlara karşı hukuki haklarını kullanmaktan bir an olsun geri durmayacaktır.

Antalya’mızın hak ve hukukunu savunmak görevimizdir.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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