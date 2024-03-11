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Muratpaşa Belediyesi'ne bir ödül daha

Muratpaşa Belediyesi'ne bir ödül daha
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV) üst üste 9 kez değer görüldüğü ''En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri'' ödülünü Ankara’da düzenlenen törenle aldı.

TÜRÇEV, her yıl ‘Mavi Bayrak Programı’ kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödüllerinin sahiplerine takdim edildi.

TÜRÇEV 30. Yıl Kutlaması kapsamında, Ankara’da gerçekleştirilecek ödül töreninin açılış konuşmasını TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş gerçekleştirdi. Ateş, çevre konularındaki farkındalığın ve bilincin artırılması konusunda en büyük gücün eğitim olduğunu belirterek, “Eğitime çok önem vereceğiz. Bu konuda hocalarımıza, medyamıza çok büyük önem düştüğüne inanıyoruz. Eğitim, eğitim yine eğitim diyoruz” diye konuşu. Törende, Muratpaşa Belediyesi üst üste 9’uncu kez değer görüldüğü ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülü de verildi.

ÖDÜL GETİREN ÇALIŞMALAR

Muratpaşa Belediyesi’ne ödül getiren çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı ve Çevre Etkinlikleri, iklim portalında ücretsiz olarak yayınlanan çalıştay bildiri kitapları, iklim portalı, Falezler Bizim Evimiz Projesi, Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği, Falezler kıyı bandı yamaç temizlikleri, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Sürdürülebilir Ekoloji Kampı, Bahçede Yaşam Var etkinlikleri, Dönüştüren Kadınlar ve Dönüştüren Sahne etkinlikleri, okullarda çevre, geri dönüşüm eğitimleri ve geri dönüşüm tesislerine teknik inceleme gezileri yer alıyor.

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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