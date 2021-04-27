Sarıyer Radyo Günleri bu kez de Ramazan Özel yayınıyla dinleyicilerle buluştu. İstanbul’un en çok dinlenen 7 radyo kanalının yayıncıları Sarıyer Merkez’de birbirinden özel konukları ağırladı.

İstanbul'un en çok dinlenen radyoları Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sarıyer Radyo Günleri’nde bir araya geldi. Sarıyer Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan programda; Radyo Bir, Star Artı FM, Medya FM, Cem Radyo, Radyo Alaturka, Radyo Duble ve Radyo 34 kanalları Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katılımıyla canlı yayın gerçekleştirdi. Radyo Günleri kapsamında bir gün boyunca yayın yapan 10'a yakın radyocu, sertifikalarını ve çiçeklerini Başkan Genç'in elinden aldı. Programda eski ramazanlara duyulan özlemi dile getiren konuklar yaklaşan Anneler Günü’nü de kutladı.

MUHTARLAR, MECLİS ÜYELERİ KATILDI

Programlara; CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcıları Sevgi Atalay ve Sevim Koç, Sarıyer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Saadet Göne Ergeç, Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Kıral, Sarıyer Belediye Meclisi Üyeleri Melendiz Dalyan İzgi ve Meltem Yücel Pir, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sarıuçak, Demirciköy Muhtarı Nebahat İmamoğlu, Zekeriyaköy Muhtarı Semra Özkaya, Rumeli Kavağı Muhtarı Sinan Demirci, Sarıyer Merkez Muhtarı Sinan Yüksel, en yaşlı mikrokredili Şengül Sevenler ve Rumeli Kavağı’nda balıkçılık yapan Necla Yazıcı konuk olarak katıldı.

BİR ARADA OLMALIYIZ

Radyoların toplumun sesi olduğunu söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu; “Ramazan ayı çok buruk geçiyor. Sarıyer’de Ramazan ayı çok farklı bir dönemdi. Şimdi iftar sofrası kuramıyoruz, sahur sofrası kuramıyoruz. İstinye Tersane Alanı’nda yaptığımız etkinliklerimizi online platforma taşıdık. Ama tabi eski tadı vermiyor. Bir de korona nedeniyle insanlar Ramazan’ın keyfini yaşayamıyor. Biz sofralarımızı paylaşmak için kurardık. Bir de bakardık evlerden tencereler gelmiş. Müthiş bir birlik ve beraberlik içerisindeydik. Her sorundan bir ders çıkarmalıyız. Bu kapanma sürecinin bir daha yaşanmaması için, sağlıklı bir yaşam sürmek için elimizden geleni yapacağız. Toplum olarak bir arada olmak zorundayız.”

NEFESİ KESİLENE NEFES OLACAĞIZ

Tam kapanma süreci ile alakalı da açıklamalarda bulunan Başkan Genç, “Kapanma süreci için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bizlere önemli görevler düşüyor. Bu kapanmayı yasak olarak değil bir önlem olarak görmeliyiz. Vaka sayısı çok fazla ve bunu azaltmak için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bu süreç başladığından bu yana sürekli alarmdayız. Gecenin hangi saati olursa olsun arkadaşlarımız her işi yapma gayretindeler. Vefa Grubu ile birlikte çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her alana yetişmeye çalışıyoruz. Bu 17 günlük kapanma sürecinde özellikle temel ihtiyaçların karşılanması anlamında arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Nefesi kesilene nefes olacağız” dedi. Başkan Genç, konuşmasının sonunda yaklaşan Anneler Günü’nü de kutladı.