Rekortmen Muratpaşa'ya 9'uncu En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülü

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nca (TÜRÇEV) verilen ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü üst üste 9’uncu kez aldı

TÜRÇEV, her yıl ‘Mavi Bayrak Programı’ kapsamında gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödüllerinin sahipleri açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Doğa Koruma Merkezi temsilcilerinden oluşan jüri, Muratpaşa Belediyesi’ni üst üste 9’uncu kez ödüle değer gördü.

Ödüller sahiplerine, TÜRÇEV 30. Yıl Kutlaması kapsamında, 9 Mart’ta Ankara’da gerçekleştirilecek ödül töreninde sunulacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre alanında gerçekleştirilen çalışmalar artık sosyal sorumluluk projesi olmanın ötesinde meşru müdafaa faaliyeti, yaşamın savunulması haline geldiğini söyledi. Çevreyle ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini bu bilinç ve ciddiyetle gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Uysal, “Bu ödülü, doğal değerlerimizin korunmasında yüksek hassasiyete sahip komşularımız adına alıyoruz” dedi.

ÖDÜL GETİREN ÇALIŞMALAR

Muratpaşa Belediyesi’ne ödül getiren çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz’in Geleceği Çalıştayı ve Çevre Etkinlikleri, iklim portalında ücretsiz olarak yayınlanan çalıştay bildiri kitapları, iklim portalı, Falezler Bizim Evimiz Projesi, Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği, Falezler kıyı bandı yamaç temizlikleri, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenciler Sürdürülebilir Ekoloji Kampı, Bahçede Yaşam Var etkinlikleri, Dönüştüren Kadınlar ve Dönüştüren Sahne etkinlikleri, okullarda çevre, geri dönüşüm eğitimleri ve geri dönüşüm tesislerine teknik inceleme gezileri yer alıyor.