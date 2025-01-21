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Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'in sektör temsilcileri ile buluşmaları devam ediyor

Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin'in sektör temsilcileri ile buluşmaları devam ediyor
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Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin esnaf ve sektörel toplantıları kapsamında, İstanbul Kadın Kuaförler ve Manikürcüler odası yönetim kurulu ve ilçede bulunan bayan kuaförleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sancaktepe Belediyesine ait Şehit Furkan Doğan  sosyal tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Yeğin, görev süresi boyunca yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında konuklarını bilgilendirirken ilçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin toplantıda  bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aktardı.İlçede sosyal hayatın iyileştirilmesi için de geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Başkan Yeğin her sektör temsilcisi ile bir araya gelip çalışmalar yürüttüklerini de belirterek, hedefimiz ilçemizde tüm ihtiyaçları tek tek gidermek dedi.

YILLARDIR TALAN EDİLMİŞ BİR BELEDİYEYİ İFŞA ETTİK

Göreve başladığımızda karşımıza çıkan durum çok vahim bir hal almıştı.Bizler bunları herkes ile paylaştık herkese anlattık ve burada yaşananları tüm Türkiye duydu.Bir ilçe bir Belediye parsel parsel birilerine peşkeş çekilmiş.Tam 300 bin m2 kamu alanı eşe dosta parsel parsel satılmış.Bu ilçeyi bu hale getirenler hala  görevlerinin başındayken bizim belediye başkanlarımıza her gün operasyon çekiliyor.Bizler bu kurulan düzeni bozacağımızı ve bunları açığa çıkaracağımızı belirtirken bunun bir bedeli olacağını biliyorduk ve şu anda bu bedeli maalesef ödüyoruz.Kesinlikle şu anda yaşananlar gerçeklerin ortaya çıkmasına mani olmayacaktır.” dedi.

EN ÇOK PROJE ÜRETEN İLÇE BELEDİYESİYİZ

Görev süresi boyunca gece-gündüz tatil kavramını bir tarafa bırakarak Sancaktepe halkının yaşam kalitesini daha üst seviyelere çıkarmak için çalıştıklarının altını çizen Başkan Yeğin;ben bir siyasi partinin değil tüm ilçe halkının  her bir yurttaşın belediye başkanıyım. Birinci derece sorumluluk halkımıza karşıdır.Bu sorumluluk çerçevesinde zaman kavramı olmaksızın çalışmaya üretmeye devam ediyoruz.İlçe belediyeleri içinde 124 proje ile en çok proje üreten ilçe belediyesi olup bunları 35 tanesini hayata geçirdik.İlçemizin 19 mahallesine yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor.Hedefimiz Sancaktepe’yi İstanbul’un gelişmiş ilk 5 ilçesi haline getirmektir” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sektörel buluşmalarının devam edeceğini belirten Başkan Yeğin katılımcılara ve Meslek odası başkanlarına katılımlarından ötürü teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.

Etiketler sancaktepe sancaktepe belediyesi Alper Yeğin
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