Sarıyer balıkçılar çarşısına kavuştu

İstanbul’un balıkçılık alanında en önemli ilçesi olan Sarıyer, yepyeni bir tesise kavuştu. Sarıyer Belediyesi tarafından Maden Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Balık Satış ve Pişirme Merkezi Sarıyerlilerin yoğun katılımı ile açıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in balıkçılarla birlikte açılışını yaptığı çarşıda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Bünyesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi kuran ve bu alanda Su Ürünleri Mühendisi görevlendiren ilk ilçe belediyesi olan Sarıyer Belediyesi, Sarıyer’e değer katan bir projeyi daha hayata geçirdi. İstanbul balıkçılığının yaklaşık yüzde 40’nı, midyeciliğin ise yaklaşık yüzde 80-90’nını karşılayan Sarıyer’de her kesimden insanın uygun fiyatla balık alıp yiyebileceği bir tesis olan Balık Satış ve Pişirme Merkezi’nin açılışını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Sarıyerli balıkçılar yaptı. Balıkçılık sektörüyle doğrudan veya dolaylı olarak geçimini sağlayan yaklaşık 10 bin kişinin bulunduğu Sarıyer’de yerel üreticiyi destekleyen projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Genç, “Rumeli Feneri’nde faaliyete giren balık mezat yerinden sonra 15 yıllık mücadelenin sonunda Sarıyer’i balıkçılar çarşısına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

HERKES KESESİNE GÖRE BALIK YİYEBİLECEK

Sarıyerlinin yılın her döneminde ucuz ve taze balığa ulaşabileceği bir merkez kazandırdıklarının altını çizen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi; “Sarıyer’de balıkçısıyla, esnafıyla, muhtarıyla, üniversiteleriyle bir paydaşlık vardır. Yatırımlarımızı katılımcılıkla yaptık. Yolumuzu bu şekilde çizdik. 15 yıldır bu alanı yapabilmek için uğraşıyorum. Balığın mezadıyla alınacağı yer Rumeli Feneri, Rumeli Kavağı ve Sarıyer Merkez olacak. Herkes kesesine göre balık yiyebilecek. İsterse denizden tuttuğu balığı da burada pişirtebilecek. Bilecek ki balık yiyecek, kazık yemeyecek. ”

Açılışın ardından alanı dolduran yüzlerce vatandaşa ücretsiz balık ekmek ikram edildi. Sarıyer’in özlem duyduğu Balık Satış ve Pişirme Merkezi, Çarşamba günleri kurulan semt pazarının girişinde faaliyete geçerken, 1 mutfak ve pişirme alanı, yemek salonu, 4 adet balık satış tezgâhı ve 1 bir manavı bulunuyor.