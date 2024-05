Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Demirciköy'de Hıdırellez'i kutladı

Baharın habercisi Hıdırellez Bayramı, Sarıyer’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Çayırbaşılı Roman vatandaşlar, bu yıl da geleneği bozmayarak Sarıyer Belediyesinin ulaşım desteğiyle Bolca Nine Türbesi’ni ziyaret etti. Demirciköy Muhtarlığı’nın düzenlediği, Sarıyer Belediyesi’nin de katkı sunduğu Hıdırellez Şenliği’ne Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da katılarak, komşularıyla beraber dilek tuttu.

Yurdun dört bir tarafında mayıs ayının ilk haftası çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez, Sarıyer’de de büyük bir coşkuya sahne oldu. Geleneği bozmayan Sarıyer Belediyesi, ilçedeki roman vatandaşları Kırklareli’nde bulunan Bolca Nine Türbesi’ne götürdü. Sarıyer Belediyesinin katkılarıyla Demirciköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu da stantları gezdi, komşularıyla beraber dilek tuttu.

GELENEK BOZULMADI, BOLCA NİNE’DE DUALAR EDİLDİ

Sarıyer’de Hıdrellez kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Çayırbaşılı Roman komşuların Bolca Nine Gezisi ile başladı. Sabah 06.00’da Çayırbaşı’ndan hareket eden 18 otobüsün taşıdığı yolcular, bir buçuk saat süren yolculuğun ardından Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Mutlu Köyü’nde, insanların adak ve dilek ziyaretlerine açık olan Bolca Nine Türbesi’ne ulaştı. Burada dua edip, lokma dağıtan ziyaretçiler daha sonra Mutlu Köyü’nde gerçekleşen kutlamalara da katıldı.

BAŞKAN AKSU KOMŞULARIYLA DİLEK TUTTU

Demirciköy Mahallesi ise her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’ne ev sahipliği yaptı. Demirciköy Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenliklerde el emeği ürünlerinin satıldığı stantlar kuruldu. Çocuklar için animasyon ve illüzyon gösterileri ile ikramların yapıldığı şenlikte, büyükler ise halaylar ve horonlarla doyasıya eğlendi. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’da komşularının kutlamalarına katıldı, onlarla dilek tuttu. Geleneksel Hıdırellez ateşini yakan kalabalık dileklerini diledikten sonra ateşin üstünden atladı. On yıldır Hıdırellez şenliği düzenlediklerini söyleyen Demirciköy Muhtarı Nebahat İmamoğlu, “Halk çok memnun. Belediyemizin desteğiyle güzel bir etkinlik yaptık. Köyümüzün kadınları ürünlerini sattı, çocuklar eğlendi. Sarıyer Belediyemiz başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.