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Sarıyer Belediye Başkanı Genç Anadolu'da

Sarıyer Belediye Başkanı Genç Anadolu'da

Bayram öncesi Anadolu’yu ziyaret eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şebinkarahisar’da hemşerileriyle buluştu. Rahmetli anne ve babasının mezarlarını ziyaret edip, dua okutan Başkan Genç’in bir sonraki durağı ise Sivas olacak.

Her yıl Kelkit Vadisi olarak bilinen bölgeyi ziyaret ederek hemşerileriyle bir araya gelen ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümler üreten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, geleneği bu yıl da sürdürdü. Memleketi Şebinkarahisar’da hemşerileriyle buluşan Başkan Genç, Şiran Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan ve Şiran Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zahit Kaya’yı makamlarında ziyaret etti. Geçtiğimiz sene kaybettiği annesi için Gümüşhane Kırıntı Köyü’nde mevlit okutan Genç daha sonra Şebinkarahisar Suboyu Köyü’nde babasının kabrini ziyaret etti. Anadolu turuna devam eden Genç’in bir sonraki durağı ise Sivas olacak.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç
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