Sarıyer Belediyesi gece gündüz demeden iş başında

Planlı altyapı çalışmaları sayesinde ilçedeki sorunları çözüme kavuşturan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, pandemi döneminde de Sarıyerliler’in hayatını kolaylaştırmak için altyapı çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ekipler; asfalt, duvar ve kanal yapımının yanı sıra, engebeli olan yerlerde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ulaşımı kolaylaştırıyor, yağmur suyu kanallarını temizliyor, sosyal mesafeye uyulması için işaretlemeler yapıyor. Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların rahatlıkla sokağa çıkabilmesi için erişilebilirlik çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda genişletilmeye elverişli olan yollarda yapılan çalışmalarla tek aracın giremeyeceği alanları, iki aracın kolaylıkla hareket edebileceği konforlu yollara dönüştürülüyor.

İBB İLE ORTAK ÇALIŞMA

Sokağa çıkma yasaklarını da fırsat bilen ekipler, yapımına başlanacak asfalt kaplama, tıraşlama mazgal - baca yükseltme ve kreş inşaatı işlerine start verdi. Özel izinle çalışmalarını hafta sonu sürdüren ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak planlama sayesinde ise bugüne kadar yapılmayan büyük çalışmalara da el atıyor. İşte tüm mahallelerde devam eden o çalışmalardan bazıları;

Ayazağa

Şehit Naci Tuncer ve Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, otobüs yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan noktalarda merdiven korkuluğu, kaldırım, çatı tadilatı, erişilebilirlik çalışmalarının yanı sıra okul duvarları da boyandı. Hadımkoru Yolu Caddesi’nde de İBB asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Bahçeköy

Suyolu Sokak’ta yapılan asfalt çalışmasının yanı sıra SAGEM ve okulların duvarları boyanarak yeni eğitim-öğretim yılına hazırlandı.

Baltalimanı

Anafartalar Sokak asfaltlandı ve bu sayede ilçedeki en büyük asfalt kaplama çalışmalarından biri tamamlandı. Mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda başlatılan merdiven ve taş duvar çalışmalarında da tamamlandı.

Derbent

Ata Caddesi ve Akgün Caddesi’nde yapılan asfalt çalışmasıyla mahalledeki yollar yenilendi.

Kazım Karabekir

Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan yol genişletme çalışması sayesinde araç geçişleri rahatlatılan mahallede Çuvalcı Sokak’ta ise yol genişletme çalışmasının yanı sıra asfalt dökümü de yapılarak tahrip olan alanlar yenilendi. Engebeli yapısı nedeniyle heyelan olasılığı yüksek olan Kocataş Sokak’ta ise asfalt kaplamasıyla birlikte bu sorunu önlemek adına duvar çalışması yapıldı.

Maden

Özdereiçi Sokak’ta araç geliş gidişinde sıkıntı yaratan yol genişletilerek asfalt kaplama yapıldı. Aynı zamanda vatandaşların talep ettiği engelli rampası ve yağmur suyu kanalı da tamamlandı. Yağmursuyu kanalı sorunu çözülen Yazgülü Sokak’ta asfalt da yenilendi.

İstinye

Kanarya çiçeği sokakta yağmursuyu kanalı ve asfalt kaplama, Önder Çıkmazı’nda yol genişletme, duvar ve asfalt kaplama çalışmasının yanı sıra Çayır Caddesi’nde engelli ve yardıma muhtaç bir vatandaşımızın evi yenilendi.

Reşitpaşa

Ekiplerimiz Posta Yolu ve Muhtar Sokak’ta asfalt kaplama çalışması yaptı. Aynı zamanda İBB’ye bağlı ekipler de Tuncay Artun Caddesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi

Ferhat Sokak ve Bilgi Sokak’ta asfalt kaplama yapıldı.

Ferahevler

Salkım Söğüt Sokak’ta merdiven, yağmursuyu kanalı ve mazgal imalatı yapıldı.

Cumhuriyet

İBB ekipleri tarafından Cumhuriyet, Kireçburnu ve Tarabya mahallelerini birbirine bağlayan Araba Yolu Caddesi’nde asfalt kaplama çalışması yapıldı.

Uskumruköy

Gündüler, Filyos, Üstçayır Yolu ve Acısu sokaklarında asfalt kaplama çalışmaları yapıldı.

Maslak

AOS genelinde asfalt kaplama, yağmursuyu kanalı ve mazgal imalatları yapıldı.

Huzur

Sanayi mahallesinde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.