Sarıyer Belediyesi, Karadeniz sahilini temizledi

Uzmanlar Covid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söylese de Sarıyer sahillerinde toplanan çöplerden çevre bilinci konusunda hala duyarsız davranıldığı bir kez daha gözler önüne serdi. İBB ile ortaklaşa çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer sahillerinde temizlik seferberliğini devam ettiriyor. Tüm gün Kısırkaya plajında çalışmalarını sürdüren ekipler, 150 torba çöp topladı. Temizlik ekiplerinin plajlardan topladığı pet şişe, ambalaj atıkları, cam şişeler, sigara izmaritleri poşetlere doldurularak bertaraf merkezine götürülmek üzere araçlara yüklendi.