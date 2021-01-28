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  4. 28 Ocak 2021 20:44

Sarıyer Belediyesi, Karadeniz sahilini temizledi

Sarıyer Belediyesi ve İBB temizlik ekipleri Sarıyer sahillerini baştan aşağıya temizliyor. Ekipler Kısırkaya Plajı’nı 150 torba çöpten arındırdı. Kıyıda toplanan çöpler arasında plastik atıklar dikkat çekti.

Sarıyer Belediyesi, Karadeniz sahilini temizledi
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Uzmanlar Covid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin deniz ve kıyılardaki kirliliği azalttığını söylese de Sarıyer sahillerinde toplanan çöplerden çevre bilinci konusunda hala duyarsız davranıldığı bir kez daha gözler önüne serdi. İBB ile ortaklaşa çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer sahillerinde temizlik seferberliğini devam ettiriyor. Tüm gün Kısırkaya plajında çalışmalarını sürdüren ekipler, 150 torba çöp topladı. Temizlik ekiplerinin plajlardan topladığı pet şişe, ambalaj atıkları, cam şişeler, sigara izmaritleri poşetlere doldurularak bertaraf merkezine götürülmek üzere araçlara yüklendi.

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