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Sarıyer Belediyesi'nden yüzleri güldüren ek protokol

Sarıyer Belediyesi'nden yüzleri güldüren ek protokol
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Sarıyer Belediyesi işçileri bayramdan önce rahat bir nefes aldı. Ek Protokol görüşmeleri mutlu sonla bitti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, 2 bin 800 çalışanın maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak personel ücretlerinin iyileştirilmesi için Sarıyer Belediyesi, TÜM YEREL-SEN, DİSK Genel-İş arasında ek protokol imzalandı. Protokolün imza töreni Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde (BKSM) tüm personellerin katılımıyla kutlama havasında gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’i alkışlarla karşılayan işçiler, “Biz Sarıyer Belediyesi İşçileri sonuna kadar yanındayız” yazılı pankart açtı. İmzalanan ek protokolle memur maaşlarına sosyal denge sözleşmesi ile 7.500, işçi maaşlarına brüt 6.500 TL zam yapıldı.

İmza töreninde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Uzun zamandır ilk defa çalışma arkadaşlarımı bu kadar coşkulu görüyorum. Bu bana gurur verdi. Mutluluğunuz hep devam etsin. Ben biliyorum ki bu verilen ücret artışları yeterli değil. Biliyorum, yaşıyorum çünkü. Ülkenin içinde bulunduğu dönem itibariyle gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bir şey yapılması gerekiyordu. Bir taraftan hizmet götüreceğiz, bir taraftan eşit paylaşacağız. Yasayı çalışandan, vatandaştan yana kullanacağız. Bir baba olarak ben alanda yaşadığınız sıkıntıları ve beklentileri görüyorum. Göremeyenin, duyamayanın ısrarla bilmesini istediğim bir şey var. Türkiye’nin en başarılı belediyesi Sarıyer Belediyesi’dir. Bu emeğin içinde olmayan, emeğin değerini bilmeyen bunu anlayamaz. Ben 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Daha birinci dakikadan söz verdim. Ben halkım adına, onların onayını almada hiçbir evrakı imzalamayacağım dedim ve bu sözümü tuttum. Emeğinizin karşılığını verebiliyorsam benim için tam bir şereftir. Ortada bir usulsüzlük yok. Dayatmalarla hiçbir yere gidemezsiniz. Burada bir kişinin bile burnu kanamadı. Emek ve o emeği taşıyanların kıymetinden dolayı. Emek yücedir, emek ölçülemez, hiçbir para emeğin karşılığını ödeyemez” dedi.

Konuşmaların ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, birim müdürleri ve sendika temsilcileri ile birlikte memur, işçilere yapılan zam için sözleşmeleri imzaladı.

Etiketler sarıyer belediyesi sarıyer sarıyer belediyesi şükrü genç
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