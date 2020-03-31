Sarıyer'de can dostlarımız belediyeye emanet

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in talimatıyla sokaktaki hayvanlara mama desteği artırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin her noktasında yürütülen çalışmalara ilgili Başkan Yardımcısı Nadir Günday’da katıldı.

MAHALLELER DÜZENLİ OLARAK GEZİLİYOR

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan ekip Sarıyer’in 38 mahallesinde sokakta yaşayan hayvanlar için mama desteğinde bulunuyor. Düzenli olarak güncellenen liste doğrultusunda Bahçeköy, Belgrad Ormanı, Havantepe, Maden, Sarıyer, Tarabya, İstinye, Yeniköy, Rumeli Feneri ve Maslak mahallelerinin yanı sıra birçok farklı mahalleye de sevimli dostlarımız için mama ve su bırakıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİ HİZMETTE

Özellikle merkezi yerlerde yaşamayan patili dostlarımız için ormanlık bölgelere mama desteği sağlayan ekipler, ilçenin belirli noktalarında bulunan mamamatiklerin de hem temizlik hem de bakımını yaparak dostlarımızın sağlığını düşünüyor. Ayrıca Kısırkaya da bulunan Safiye Kaya Rehabilitasyon Merkezi’nde muayeneler ve tedaviler devam ediyor. Sizler de evlerinizin önüne bir kap su ve bir kap mama bırakarak can dostlarımıza destek olabilirsiniz.