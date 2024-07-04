Sarıyer'de Mikrokredi Girişimci Kadınlar Yaz Kermesi başladı

Sarıyer Belediyesi Mikrokredi Merkezi girişimci kadınlara umut olmaya devam ediyor. Mikrokredi Merkezi’nin kendilerine sunduğu destekle iş kurma olanağı bulan kadınların ürettikleri ürünler, bu kez Tarabya sahilinde kurulan stantlarda tüketicilerini bekliyor. Mikrokredi Girişimci Kadınlar Yaz Kermesi’ni görmek isteyen herkes 7 Temmuz’a kadar stantları gezebilecek, beğendiği ürünü satın alabilecek.

Sarıyer Belediyesi'nin evde atıl kalan kadın gücünün ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla girişimci kadınlara destek olmak için kurduğu Mikrokredi Merkezi, kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez'den destek alarak kendi işini kuran kadın girişimciler, hem ev ekonomisine katkıda bulunuyor hem de emeklerinin karşılığını almaktan büyük keyif alıyor. 4-7 Temmuz tarihleri arasında ziyarete açık olan kermeste yok yok. Pazar gününe kadar sürecek olan Mikrokredi Girişimci Kadınlar Yaz Kermesinde birbirinden güzel takılar, süs eşyaları, bebek kıyafetleri, çantalar, seramik dekorasyonlar ve el işi ürünler sergileniyor.

MİKROKREDİ NEDİR?

Kadınların iş hayatına katılması, sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması için başlatılan mikrokredi desteği; dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlayarak, iş kurmalarına destek sunuyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bir mikro işletme fikri oluşturan kadınlar yakın akraba olmamak kaydıyla beş kişilik bir grup kurup, Sarıyer Belediyesi Mikrokredi Merkezi ile iletişime geçerek herhangi bir belge, kefil ve ipotek istenmeden başvuru yapabiliyorlar.



Prof. Dr. Muhammed Yunus tarafından başlatılan ve 2004 yılında Türkiye’de uygulanma izni alınan proje 2012 yılında Sarıyer Belediyesi ve Rotary Kulübü arasında imzalanan protokolle Sarıyer’de hayata geçti. Kadınlar evde otururken, bir yandan çocuğuna, yaşlısına, hastasına bakarken bir yandan da üretebiliyorlar. Sarıyer Belediyesi kadınlara Mikrokredi desteği vermekle kalmıyor, özel günlerde ürettiklerini tüketiciyle buluşturmalarını da sağlıyor.