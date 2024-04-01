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Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu dönemi başlıyor

Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu dönemi başlıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı Adayı olan Mustafa Oktay Aksu, aldığı yüzde 51.51 oy oranıyla Sarıyer’in yeni belediye başkanı oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinde büyük oy farkıyla Sarıyer’in yeni belediye başkanı olan Mustafa Oktay Aksu, seçim süreci boyunca emek veren tüm yol arkadaşlarına ve kendisine oy veren Sarıyerli komşularına teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı  Mustafa Oktay Aksu, aldığı yüzde 51.51 oy oranıyla Sarıyer’in yeni belediye başkanı oldu. Aksu seçimde kendisine oy veren, vermeyen  tüm Sarıyerli komşularına ve seçim süreci boyunca emek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti. Aksu, teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz’

Sarıyerimizi ve İstanbulumuzu daha güçlü bir geleceğe taşımak için irade ortaya koyan Sarıyerli komşularıma, gözünü kırpmadan sabahın ilk ışıklarına kadar okullarda, Yüksek Seçim Kurulu’nda oylara sahip çıkan demokrasi muhafızlarına, partimizin halk odaklı politikalarını sahada topluma güçlü bir biçimde aktaran Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma, Sarıyer örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Makamını belediye binasının 5.katında halkına kapatan değil, yüzünü Sarıyer’in sokaklarında halkına dönen bir yönetim anlayışı ile yeni bir başlangıç için geliyoruz. Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz.

‘Toplumcu ve halkçı belediyecilik dönemi tüm ülkemize hayırlı olsun’

CHP Genel Merkezimizin öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanında, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın liderliğinde İstanbul’da ve değerli Sarıyerli komşularımın desteğiyle Sarıyer’de hayata geçireceğimiz toplumcu ve halkçı belediyecilik dönemimiz hayırlı olsun.

 

Etiketler CHP sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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