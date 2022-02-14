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Sarıyer'de mutluluğa Sevgililer Günü'nde ''evet'' dediler

Sarıyer'de mutluluğa Sevgililer Günü'nde ''evet'' dediler

Sevgililer Günü’nü daha özel ve anlamlı kılmak isteyen çiftler, 14 Şubat’ta Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ne akın etti. Genç çiftlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Çifte mutluluk yaşamak isteyen gelin ve damat adayları aylar öncesinden randevu alarak, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikâh salonlarının yolunu tuttu. Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde de yoğun bir mesai vardı. Hafta içi olmasına rağmen nikâh sayısı iki katına çıktı. Çiftler, bu anlamlı günde bir ömür boyu mutluluğa evet dedi. Çiftlere bir sürpriz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’ten geldi. Nikâhların kıyılmasının ardından Başkan Genç ve İmamoğlu’nun hediyeleri çiftlere takdim edildi.

Etiketler Sarıyer Belediyesi
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