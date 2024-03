Sarıyer'de tek seferde 5 bin kişiye sıcak yemek

Sarıyer Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü büyük bir açılışla karşıladı. Başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere günlük 5 bin kişiye sıcak yemek hazırlanacak şekilde tasarlanan, aynı zamanda olası afet durumlarında sahra mutfağı olarak kullanılacak Hanife Füsun Ürkmezgil Sahra Mutfağı ve Aşevi’nin açılışı yapıldı.

Sarıyer Belediyesi, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek hazırlama kapasitesi olan Hanife Füsun Ürkmezgil Sahra Mutfağı ve Aşevi’nin açılışını yaptı. Başkan Genç, buradaki açılışın hemen ardından ise Maslak Mahallesi Muhtarlık binasının da açılışını gerçekleştirdi.

EMEĞİ GEÇEN HERKESLE GURUR DUYUYORUM

Açılışta konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “El birliği ile bu güzel yeri inşa ettik. Bundan sonrası için de desteklerinizle her şey daha da güzel olacak. Ben öncelikle bu yolda bizi yalnız bırakmayan Süleyman Çetinsay’a ve Ahmet Ürkmezgil’e teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum” dedi. Başkan Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Karmaşık duygular içindeyim. Mutluluk ve heyecan bir arada. Ortaya çıkan esere bakınca tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyoruz. Bu yola çıktığımızda belirli bir noktaya kadar geldik. ancak bir süre sonra tıkandığımızda paydaşlarımızdan Süleyman Bey devreye girdi. Bu çok güzel bir yol arkadaşlığı oldu. Bugün Süleyman abinin eşinin bir hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu da yaşıyorum. Her zaman söylerim, belediyecilik sadece yol yapmak değildir, önemli olan esas bu alanları yani yaşamı genişletmektir. Gerçekten ihtiyacı olan insanların yaşama tutunabilirliğini sağlamak açısından sosyal projeler inanılmaz önemli. Sarıyer Belediyesi'nin kendisine ait herhangi bir arazisi olmamasına rağmen bugüne kadar elimizden geldiğince sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak çalışmalar yürüttük. Depremler, seller canımızı her zaman çok acıtıyor. Bu açtığımız aşevi ile birlikte bu gibi olumsuz durumlarda da vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edebileceğiz. Burayı yaparken ramazan ayına yetişmesine özen gösterdik. Ramazan ayının dayanışma, özellikle de lokmayı paylaşma ayı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden elimizden gelen tüm özveriyle ramazan ayı öncesi açılışımızı yaptık. İnsanların ne şartta olursa olsun birbirlerine destek verdikleri ve bereketinin çok olduğuna inandığımız bir döneme giriyoruz. Buraya hepinizin desteği gerekli, buranın yaşanırlılığını arttırmak sizlerle mümkün olacak. Burayı hep birlikte ayakta tutacağız.”

OLASI AFETLERDE SAHRA MUTFAĞI OLACAK

Olası afetlere karşı yapımına başlanan Sarıyer Belediyesi Deprem ve Afetlere Hazırlık Sahra Mutfağı ve Aşevi’nden, deprem ve afet durumlarında hızlı gıda erişimini sağlamanın dışında başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere, taziyelere, sokak iftarları ve sahurlarına, gündüz bakımevleri, kız konukevi ve SAGEM’lere, Kilyos Sosyal Tesisleri’nde konaklayan vatandaşlara günlük olarak sıcak yemek gönderilecek. Üniversite öğrencilerinin de unutulmadığı Deprem ve Afetlere Hazırlık Sahra Mutfağı ve Aşevi’nde hazırlanan çorbalar üniversite önlerinde ikram edilecek. Tek seferde 5 bin kişiye sıcak yemek yapılabilen kurum, kapasitesi olağanüstü durumlarda artırılabilecek şekilde tasarlandı.

YÜZDE YÜZ HİJYENİK

Yaklaşık 800 metrekare kapalı alanı bulunan merkez, betonarme çelik ve uzay çatı sistemiyle inşa edildi. Maslak Akasya Sokak’ta yapımı devem eden aşevinde tüm yemekler, gıda mühendisleri denetiminde tüm hijyenik koşullara uygun olarak yapılıp, depolanacak. Kullanılacak termobox sistemiyle yemekler evlere sıcak olarak ulaştırılacak. Tamamen belediye çalışanlarının görev yapacağı merkezin yer seçiminde ise ilçenin bütünlüğü ele alınarak ihtiyaç sahiplerine en hızlı ulaşılacak noktada olması hedeflenmiş.