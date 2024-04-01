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Sarıyer'de zafer Mustafa Oktay Aksu'nun oldu

Sarıyer'de zafer Mustafa Oktay Aksu'nun oldu
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Tüm Türkiye’de esen CHP rüzgarı Sarıyer’de de esti. Mustafa Oktay Aksu büyük bir oy farkı ile Sarıyer’in yeni belediye başkanı seçildi.

2024 Yerel Seçimleri'nde Sarıyer'in yeni belediye başkanı olarak CHP adayı Oktay Aksu seçildi.

Sandıkların tamamı açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oy oranları şöyle oluştu:

Tüm Türkiye’de esen CHP rüzgarı Sarıyer’de de esti. Mustafa Oktay Aksu büyük bir oy farkı ile Sarıyer’in yeni belediye başkanı seçildi.

Etiketler Mustafa Oktay Aksu sarıyer sarıyer belediyesi
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