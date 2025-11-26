Şiddete karşı birlikteyiz... ABB'den 25 Kasım etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Armada AVM’de “Kadın Emeği Pazarı” kurulurken, Kocatepe Kültür Merkezi’nde ise moderatörlüğünü Elif Topkaya Sevinç’in yaptığı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Av. F. Dilek Yurdakul ve Av. Özgür Ünal’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Şiddete Karşı Birlikteyiz” paneli düzenlendi.

Bu yıl “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” mottosuyla Başkentlilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen ABB; Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddelerinde esnaf ziyareti ve Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde de erkek velilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikler; Armada AVM’de “Kadın Emeği Pazarı” kurulmasıyla ve Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Şiddete Karşı Birlikteyiz” paneli ile devam etti. Ayrıca; Keçiören Estergon Kalesi, Ankara Kalesi ve Atakule farkındalık için turuncu renk ışıklarla aydınlatıldı.

EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Dayanışma Merkezi tarafından kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Emeği Pazarı Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Pazarda; 31 girişimci kadın; mum, çanta, iğne oyası, takı gibi el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı buldu. Kadınların ekonomik olarak güçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Kadın Emeği Pazarı, 25-26-27 Kasım tarihlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

KOCATEPE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE “ŞİDDETE KARŞI BİRLİKTEYİZ” PANELİ

Kocatepe Kültür Merkezi ise “Şiddete Karşı Birlikteyiz” paneline ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü Elif Topkaya Sevinç’in yaptığı panele, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Av. F. Dilek Yurdakul ve Av. Özgür Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, kadına yönelik şiddetin hukuki, sosyolojik ve toplumsal boyutları ele alınırken, katılımcılar şiddetle mücadele edebilmek için farkındalığın artırılması ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, “25 Kasım Uluslararası Mücadele kapsamında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu anlamlı gün kadınlara yönelik şiddetin tüm türleriyle mücadelede uluslararası bir dayanışmayı ve ortak iradeyi ifade etmektedir. Bugün dünyanın dört bir yanında kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete karşı ortak bir ses yükseltmek için son derece anlamlı bir gündür. Kadına yönelik şiddet yalnız bireysel bir sorun değil, toplumsal yapımızı derinden etkileyen ciddi bir insan hakları ihlalidir” dedi.

Yerel yönetimler olarak çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerinin altını çizen Çiçek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Yerel yönetimler olarak bizler, kadınların desteklenmesi, güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik çalışmalarımızı kararlıkla sürdürüyoruz. Belediye’mize bağlı kadın danışma merkezimiz, sosyal hizmet birimlerimiz ve uzman ekiplerimizle hem farkındalık faaliyetlerini hem de bireysel destek süreçlerini titizlikle yürütmekteyiz. Ancak bu mücadelenin gerçek anlamda başarıya ulaşabilmesi; kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm bireyleriyle birlikte güçlü bir dayanışmayı gerektirmektedir.”