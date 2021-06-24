Şişli'de bir ilk: Katılımcı Bütçe Benim Bütçem'in mahalle toplantıları başladı

Katılımcı demokrasinin en somut adımlarından biri olan ‘Katılımcı Bütçe’ Şişli’de hayata geçiyor. Şişli’deki adı ‘Benim Bütçem’ olan projenin 25 mahallede 3 Ağustos Salı gününe kadar sürecek toplantıları başladı.

Şişli Belediyesi’nin yeni projesi; ilçenin ihtiyaçları ve komşuların fikirleri doğrultusunda belediye bütçesinin mahallelerde kullanımında vatandaşa söz hakkı tanıyan Katılımcı Bütçe-Benim Bütçem toplantıları mahallerde başladı. 25 mahallede gerçekleştirilecek olan toplantıların ilki, 21 Haziran Pazartesi günü Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde komşuların katılımı ile gerçekleştirildi. Bunu 22 Haziran Salı günü Fulya Mahallesi’ndeki toplantı takip etti.

‘Benim Bütçem’in mahalle toplantılarının sonuncusu ise 3 Ağustos Salı günü Meşrutiyet Mahallesi’nde yapılacak. Mahalle Toplantıları’nın tamamlanmasının ardından, Benim Bütçem’ için 7 Ağustos Cumartesi günü Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde çalıştay düzenlenecek.

Mahallerde geniş katılım hedefleniyor

Dünyada 2 binin üzerinde belediyede uygulanan ve hemen hepsi başarılı olan katılımcı bütçe sistemi, bu boyutlarıyla Türkiye’de ilk kez ‘Benim Bütçem’ adıyla Şişli’de uygulanmaya başlandı. Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi’nin öncülüğünde, Şişli Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu’nun özverisiyle ilerleyen

‘Benim Bütçem’ projesinde, mahallelerde geniş katılımının sağlanması amaçlanıyor. Katılımcı Bütçe Çalışma Grubu öncülüğünde, ‘Benim Bütçem’ ile ilgili olarak bugüne kadar 52 toplantı, paydaşlara 12 sunum ve çalıştay hazırlığı için 5 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Mahalle Bütçe Komitesi en önemli işlevi görecek

‘Benim Bütçem’ çalışmasıyla Şişli Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi ‘Katılımcı Bütçe’ anlayışıyla gerçekleştirilecek. Böylece Şişli’de yaşayan komşular, bütçe yapma ve harcama hakkını belediye çalışanlarıyla beraber kullanacak.

Kurallar belirlendikten sonra Şişli Belediyesi’nin zorunlu giderler haricindeki harcanabilir faaliyetler bütçesinin yüzde 5’i ile yüzde 25’i arasındaki kısmı müzakereye açılacak.

‘Benim Bütçem’in en temel dayanağı Mahalle Bütçe Komitesi olacak. Komite, mahallenin söz ve kararını Şişli Bütçe Konseyi’ne taşıyacak. Mahallelerden gelen ve mahalle ihtiyaçlarına göre belirlenen bütçe önerilerini, Şişli Belediye bütçesine Şişli Bütçe Konseyi taşıyacak. Şişli Bütçe Konseyi, mahalle taleplerinin bütçe sınırları dâhilinde müzakere edip mutabakata varıldığı örgütlenme işlevi görecek.

Mahallelerde belirlenen talepler, uygulanabilir tekliflere dönüştürecek

Mahalle Bütçe Komitesi’nden seçilmiş sözcülerin bulunduğu Şişli Katılımcı Bütçe Konseyi’nde yer alan gönüllüler, mahallelerde belirlenen talepler ve öncelikleri uygulanabilir tekliflere dönüştürecek. Gelen fikirlerin, Şişli Belediyesi’nin yönetici ve bürokratlarıyla, STK iş birliği ve kolaylaştırıcılığında, ihtiyaç önceliği, verimlilik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmasına bakılacak. Ardından bu fikirler; idari, mali, teknik ve hukuki açıdan analiz edilerek son haline getirilecek ve Şişli Belediyesi’ne sunulacak.

Oylama, CONSUL web sitesi üzerinden yapılacak

Şişlili komşular, ‘Benim Bütçem’ web sitesi ve Madrid Belediyesi’nden ücretsiz olarak alınan CONSUL web sitesi üzerinden açık oylama yoluyla hangi projelerin finanse edileceğini ve uygulanacağını seçebilecek. Dünyada pek çok belediyenin katılımcı bütçe oylamalarında kullandığı CONSUL uygulaması, Türkiye’de ilk kez

Şişli Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor.

Oylamayla belirlenen talep ve öncelikler, Şişli Belediyesi Meclisi’ne sunulacak. Ardından ilgili belediye yöneticileri ve Şişli Bütçe Konseyi’nin katılımıyla belediye bütçesinde yerini alacak.