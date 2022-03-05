Şişli'de kadın dayanışması büyüyor

Şişli Belediyesi; Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliği hayata geçirecek. Gece yürüyüşü, kadın emeği pazarı, mor otobüs, serbest kürsü, tiyatro gösterimi, kadınlar matinesi gibi kadın dayanışmasını güçlendiren etkinlikler 7-11 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Kadın dayanışmasının her geçen gün daha da güçlendiği, özgürlük ve eşit hak taleplerinin daha yüksek sesle söylendiği bir dönemde, Şişli Belediyesi kadın haklarını önceleyen politikalarıyla bu hareket içinde önemli bir alanı doldurmaya devam ediyor. Bugüne kadar gerek kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerekse hukuki, psikolojik ve sosyal destek içeren pek çok proje hayata geçirildi.

Belediye, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir etkinlik dizisi yapmaya hazırlanıyor. Şişli Kent Konseyi Kadın Meclisi, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve ilçedeki farklı sivil toplum kuruluşlarını da bütünleyen bir çalışma gurubu oluşturan Şişli Belediyesi, 7- 11 Mart tarihleri arasında etkinliklerini gerçekleştirecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde hayata geçirilen etkinlikler şöyle:

· Etkinlikler 7 Mart Pazartesi günü, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde açılacak olan “Kendine Ait Bir Oda” isimli resim sergisiyle başlayacak. 15.00’de açılacak olan sergi ücretsiz gezilebilir. Aynı gün 19.00 - 21.00 saatleri arasında ise Şişli Merkez Mahallesi ile Kurtuluş Son Durak arasında gece yürüyüşü gerçekleştirilecek. Şişlili kadınlar dövizler ve eğlenceli pankartlarla kadın haklarına dikkat çekecekler.

· 8 Mart Salı günü etkinlikler 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Şişli Camii Meydanı’nda düzenlenecek olan etkinlik kapsamında sivil toplum örgütlerine bilgilendirme çadırları ve serbest kürsü olanağı sağlanacak. Serbest kürsüde kadınlar istedikleri konu üzerinde fikirlerini söyleyebilecekler.

· 9 Mart Çarşamba 10.00 ile 18.00 saatleri arasında yine Şişli Camii Meydanı’nda Kadın Emeği Pazarı kurulacak. Aynı gün saat 19.00 ile 22.00 arasında Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde “Bir Kadın Uyanıyor” adlı tiyatro gösterimi gerçekleştirilecek.

· 10 Mart Perşembe günü, 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Şişli Camii Meydanı’nda kurulacak olan Kadın Emeği Pazarı devam edecek.

· 11 Mart Cuma günü ise saat 10.00 ile 17.00 arasında yine Şişli Camii Meydanı’nda kadın emeğini değerlendirmeye yönelik iki ayrı pazar ziyaretçilerini bekliyor olacak. Şişli Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği etkinlikler; Şişli Öğretmen Evi’nde 19.00 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Kadınlar Matinesi ise sona erecek

· İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin katkılarıyla daha önce düzenlenen ve kadınlardan yoğun ilgi gören “Mor Otobüs” bu 8 Mart’ta da Şişli sokaklarında olacak. Gönüllü avukatların yer aldığı çalışma kapsamında kadınlar, hafta boyunca “Mor Otobüse” gelerek hakları konusunda hukuki destek alabilecekler.