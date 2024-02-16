Taksici esnafından Mansur Yavaş’a tam destek: Her zaman yanındayız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyeleri ve Başkentli taksici esnafıyla bir araya geldi. “Ankara’nın taksici esnafı her şeyi hak ediyor” diyen Yavaş’a, taksici esnafı “Her zaman yanındayız Başkanım” diye seslenerek destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçim öncesi Başkent esnafını ziyaret etmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Mansur Yavaş, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) üyeleri ve Başkentli taksici esnafıyla buluştu.

Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa; ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ile 1000’den fazla taksici esnafı katıldı.

“ANKARA’NIN TAKSİCİ ESNAFI HER ŞEYİ HAK EDİYOR”

“Ulaşım esnafına her konuda destek oluyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, özel halk otobüslerine destek olduklarını hatırlatarak dolmuşçulara da destek vermeye başlayacaklarını ifade etti.

Göreve geldiği günden beri taksici esnafına destek olmaya çalıştığını kaydeden Yavaş, “Sadece esnaf oldukları için de değil, 5 yıldır şikâyet sayısı 5 taneyi bile geçmediği için… Ankara’nın taksici esnafı her şeyi hak ediyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ankara’nın reklamını bu şekilde yapıyorsunuz” dedi.

Pandemi döneminde taksici esnafına yapılan destekleri anımsatarak açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Dezenfektan çalışmaları, şeffaf kabin desteği, maske desteği ve özellikle Sağlık Bakanlığının yetişemediği zamanlarda filyasyon ekibine talep edilen taksilerin günlük ücretini ödeyerek hem pandemi döneminde sıkıntı çeken vatandaşların ihtiyaçları görüldü hem de o zamanki şartlarda zor durumda olan taksici esnafımızın kazanmasının yolunu açtık” diye konuştu.

“ANKARA TAKSİCİLERİNİN BİR MARKA OLMASININ ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki taksi duraklarını yenilediklerini belirten Mansur Yavaş, “Şu anda devam edenlerle birlikte toplam 53 adet. Devam edenler de bir ay içerisinde tamamlanacak. Biran önce hepsini tamamlayıp Ankara taksicilerinin bir marka olmasının önünü açacağız.”

“1800 TAKSİ DİJİTAL PLATFORMA ENTEGRE EDİLDİ”

Taksilerin dijital dönüşü olarak adlandırılan ‘Başkent Taksi’ projesinden bahseden Yavaş, “Dijital platforma taşıyarak, özellikle tarife değişikliği olduğu zaman o kuyruklarda, güneşin altında, yağmurun altında bekleme olayını da inşallah sona erdiriyoruz. Biz şimdiye kadar 1800 ticari taksimize bunları takmıştık. Özel bir tesis kurduk. Tesisimizde montaj, teknik servis ve mühürleme hizmetlerini sunuyoruz. Taksilerimize kamera sistemlerini ücretsiz olarak montajlamaya başladık. İnşallah taksicilerimizin hepsini bu kamera derdinden kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM BİTTİĞİ AN BU ROZET ÇIKAR TÜRK BAYRAĞI ROZETİ TAKILIR”

Yavaş, 5 yıllık görev süresi boyunca kentin hiçbir yerine fotoğrafının asılmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Taksi durağındaki tüm talepleri başka esnafların ekmeğine engel olmayacak şekilde değerlendirdik. Bizim işimiz sizin işinizi kolaylaştırmak. Kimse bizi ayırdı diyemez. Herkesin seçimdeki takdirine saygı duyacağız. Seçim bittiği an bu rozet çıkar Türk bayrağı rozeti takılır.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sadece taksici esnafına değil zor durumda olan herkese hızır gibi yetiştiklerini anımsatan Yavaş, “Pandemi döneminde nakliyeci esnafa destek olduk, maskeleri dükkanını kapatmak zorunda kalan terzilere yaptırdık, markete gidemeyen 65 yaş üstü için kuryeleri devreye soktuk. Yardımları logolarımızla yapmadık. Başkent Kart çıkardık. AVM’de ve zincir marketlerde geçmeyen esnaf dostu kartlarımız var. 5 yıl boyunca Ankara’daki tüm esnafın ayakta kalmasına destek olmaya çalıştık.”

TAKSİCİ ESNAFINDAN YAVAŞ’A DESTEK

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediyesinin esnafı yaptığı desteklerden bahsederek Yavaş’a teşekkür etti. Taksici esnafı ise şunları kaydetti:

-Aydın Kurt: “Mansur Yavaş’ın taksicilere verdiği destekten çok memnunuz. Geçmişteki kötü izlenimi sildik. Yepyeni bir sayfa açtık. Mansur Başkan’dan bu konuda çok büyük destek gördük.”

-Celalettin Muhterem: “Pandemide en çok yardımı yapan taksiciye, dolmuşçuya başkanımız. Esnaflara bir baba gibi, esnaf dostu, ne istediysek hepsi olmuştur. Biz çok memnunuz.”

-Zafer Budak: “İzmir’de yaşanılan üzücü olaydan sonra taksiciler olarak bizler çok tedirgindik. Bu kameralı sistemden çok memnun kaldık. Esnaf olarak bizi desteklediği çok memnunuz.”

-Barış Demirkan: “Mansur Başkan gariban babası. Her türlü desteği arkamızda gördük. Ulaşabiliyoruz kendisine. Bananeci değil. Çok teşekkür ediyorum Mansur Başkan’a.”

-Ali Resuloğu: “Hizmetinden çok memnunuz. Her zaman yanındayız başkanımızın.”

-Hasan Özaydın: “Mansur Başkan’ı sonsuza kadar destekliyoruz durak olarak. Mansur Başkan’ın yaptıklarından bir Ankaralı olarak çok mennunuz.”

-Kahraman Kaya: “Elinden geleni de elinden gelmeyenin fazlasını da yapmaya çalışıyor. Allah bin kere razı olsun. Mansur Başkan bir tane.”

-Niyazi Uyar: “Mansur Başkan’dan çok memnunuz. Bizlere çok destek oluyor.”

-Adem Erol: “Mansur Başkan’ı çalışmalarını çok beğeniyoruz. Teşekkür ederiz.”

Cengiz Demirci: “Çok büyük bir destek veriyor. UKAME’nin çıkardığı kararla taksici ne yapacağını bilmezken bu çözüm yoluyla çok büyük bir rahatlık geldi.”

-İlhan Bölükbaşoğlu: “Mansur Başkan esnafın her zaman yanında zaten. Bizi de her türlü destekliyor. Biz de Mansur başkanın yanındayız.”

-Selçuk Yıldırım: “Mansur başkan taksici esnafın her zaman yanında oldu. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Abdurrahim Paşayiğit: “Her zaman için Mansur Yavaş’ın yanındayız.”

-Ramazan Varol: “Adam gibi adam Mansur Yavaş.”

-Fatih Yardımcı: “Mansur Başkan’ımızdan çok memnunuz. Sürekli yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz.”