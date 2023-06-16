Tayfun Canlı: Ege’nin iyoduyla Kazdağları’nın oksijeninin buluştuğu yer

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı Kurban Bayramı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı’nda herkesi Kuzey Ege’nin incisi Edremit’e bekliyoruz diyen Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Tatil ve turizm sezonuna girilmesinin öncesinde, tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kuzey Ege’nin önemli turizm merkezlerinden Edremit’te sezon hazırlıkları tamamlandı.

Tatil öncesi yaz sezonu ve bayram tatili ile ilgili Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı da açıklamalarda bulundu.

Eğitim-öğretim yılının sona ermesi ve ardından 9 günlük bayram tatilinin gelecek olması nedeniyle turizm sektöründe yoğun bir tatilci akını beklediklerini ifade etti. Kentin altyapısı başta olmak üzere turizm sezonuna hazırlanması için gerekli çalışmaların yerine getirildiğini de vurguladı.

Kentin resmi olarak 167 bin nüfusa sahip olduğunu ancak turizm sezonunda nüfusun bir milyona yaklaştığının da altını çizdi. Bu yıl 9 gün gibi uzun sürecek olan Kurban Bayramı tatilinde de aynı yoğunluğunu beklediklerini söyledi.

3T TARİH TURİZM TARIM

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Kurban Bayramı öncesi Edremit’te hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Başkan Yardımcısı Canlı, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız değerlendirmelerde ilk etapta nüfusumuzun üç katı tatilciyi ağırlayacağımızı düşünüyoruz. 3T diye adlandırdığımız tarih, turizm ve tarımın merkezi Edremit’te, misafirlerimizi Kuzey Ege’nin iyoduyla Kazdağları’nın oksijeninin buluştuğu eşsiz doğasıyla karşılıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, kendilerini önce Edremit’te ağırlamaya sonra birer Edremit gönüllüsü olmaya davet ediyorum!” dedi.