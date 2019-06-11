Turan Hançerli’den Bayram Mesaisi

Turan Hançerli, gittiği yerlerde hemşerileriyle bayramlaştı, kendisine 31 Mart seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı gelen tebrikleri kabul etti. Başkan Hançerli, kendisine gelen tebriklere ve başarı dileklerine karşılık olarak her bir vatandaşa ayrı ayrı teşekkür ederek üstlendiği bu zorlu görevi en iyi şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştığını belirtti.

23 Haziran’da İstanbul’da buluşalım

Turan Hançerli, her ziyaretinde, her sohbetinde öncelikli olarak İstanbul’da 23 Haziran’da gerçekleşecek seçimi gündeme getirerek, ‘’İstanbul’da hem bir demokrasi ayıbı yaşandı, hem de kul hakkı yendi. Seçime gidildi, tercih yapıldı ve aynı zarfa 4 pusula girdi. Sonuçlar belli olduktan sonra bu dört pusuladan biri şaibelidir denilerek hukuka, akla ve vicdana sığmayan bir kararla seçim iptal edildi. İstanbul halkının iradesine saygı duyulmadı, İstanbul halkı mağdur edildi. Şimdi, hemşerilerimden bir isteğim var. Evet, memleketimiz çok güzel, burada zaman geçirmek, burada üretmek, burada samimiyet içerisinde bir arada yaşamak çok güzel. Evet, buralara gelince geri dönmek maddi ve manevi olarak zor. Fakat biz bilinçli, haktan, hukuktan, adaletten yana bir toplumuz. İşte bunun gereği olarak, özellikle seçmen kaydı İstanbul’da olan hemşerilerime seslenmek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka 23 Haziran günü İstanbul’da buluşalım. Hakkı gasp edilene, mağdur edilene, haklı olana hakkını hep birlikte teslim edelim. Bizlerin ulaşamadığı, konuşamadığı insanlar mutlaka olacaktır. Çevrenizde seçmen kaydı İstanbul’da olan kim varsa onlara ulaşmak ve onların 23 Haziran’da İstanbul’da olmasını sağlamak oldukça büyük bir görevdir. Biliyorum ki hemşerilerim büyük bir sorumluluk duygusuyla bu işe el verecek, destek olacaktır. 23 Haziran’da, İstanbul’da sandıkların başında hep birlikte buluşalım.’’ dedi.

İki günde 10 Etkinlik

Memleket dönüşünde çalışmalarına ara vermeden devam eden Turan Hançerli, hafta sonu oldukça yoğun bir program ile Avcılar’da vatandaşlar ile buluştu. Kendisine gelen her davete katılmak adına büyük bir çaba sarf eden Başkan Hançerli, iki gün içerisinde 5 düğüne ve farklı yöre dernekleri tarafından organize edilen 5 pikniğe katıldı. Katıldığı bu etkinliklerde büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Hançerli, vatandaşlar ile bire bir sohbet ederek, devamlı sokakta, vatandaşlarla birlikte olmaya devam edeceğini ifade etti.