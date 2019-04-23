Yavaş talimat verdi; idari işlem başlatıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsüne binmeye çalışan Hasan Ünalan, otobüs sürücüsü tarafından araca alınmak istenmedi. Bu sırada çıkan tartışmada Ünalan'a kötü muamelede bulunan şoför hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla idari işlem başlatıldı. Otobüs ise belediye ekiplerince parka çekildi.

Bu arada Yavaş, olay esnasında yaralanan Hasan Ünalan'ı telefonla arayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Söz konusu şoförün EGO Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın da talimatları ile olaya karışan şoför görevden men edilmiş, otobüs parka çekilerek disiplin soruşturması başlatılmıştır. Bu üzücü olayla yakından ilgilenerek mağdur vatandaşımızı arayıp, geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek en kısa zamanda da makamında ağırlayacağını bizzat bildirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.