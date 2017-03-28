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15 İLDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA OPERASYON: 34 GÖZALTI

15 ilde sağlık çalışanlarına operasyon: 34 gözaltı

Konya'da merkezli 15 ilde sağlık çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı.

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Konya merkezli 15 ilde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, haklarında yakalama bulunan 65 kişiden 34'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün "Bylock" adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürülen 65 sağlık çalışanı hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli 15 ilde bugün eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

 

DHA
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