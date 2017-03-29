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ADİL ÖKSÜZ EN SON GÖRÜŞMEYİ AMERİKALILAR İLE YAPTI

Adil Öksüz en son görüşmeyi Amerikalılar ile yaptı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde kritik bir yer olan Akıncılar Üssü’ne ilişkin hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz'ün o gece ABD Konsolosluğu'ndan arandığının yer aldığı gündeme geldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, 21 Temmuz 2016'da, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt bulunduğunu bildirdi.

Başsavcılık kaynakları, yargı muhabirlerinin, bugün bir gazetede yayınlanan "darbe girişimi gecesi Öksüz'ün, ABD konsolosluğu santral numarasından arandığına" ilişkin habere yönelik soruları üzerine, "21 Temmuz 2016 tarihinde, saat 10.22'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var." bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Öksüz'ün de şüphelileri arasında yer aldığı, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere yönelik iddianamenin son kontrollerinin yapıldığı, muhtemelen yarın mahkemeye gönderileceği belirtildi.

 

AA
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