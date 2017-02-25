AK Parti'den halk oylamasına özel web sitesi

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı ile 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi.

Bu kapsamda oluşturulan "kararimizevet.com" adresli internet sitesinde, halk oylamasına gidilen süreçte vatandaşların bilgileneceği, AK Parti teşkilatının da kampanya sürecinde kullanacağı kitapçık, broşür, afişler ve materyallere ilişkin görsellere yer verildi.

Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım, sitede yer alan mesajında, teşkilat mensuplarına, halk oylaması kampanya sürecinde partinin kurumsal kimliğinin muhafaza edilmesi uyarısında bulundu.

"Taviz verilmeyecek"

AK Parti kurumsal kimliğine, parti programına, parti tüzüğüne, kampanya kılavuzuna ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranışlar karşısında partinin taviz vermeyeceği ve sorumluluk kabul etmeyeceğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, 16 Nisan 2017 Halk Oylaması Kurumsal Kılavuzu'nun bu amaç doğrultusunda hazırlandığını bildirdi.

Halk oylamasına özel Kürtçe şarkı

"İletişim stratejisi", "Kurum kimliği", "Miting duyuruları", "Müzikler", "Basılı işler" ve "Dijital kurumsal kimlik" başlıklarından oluşan "kararimizevet.com" adresli web sitesinde, halk oylaması kılavuzu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin hazırlanan kitapçık, broşür ve afişlerin bulunduğu sitede, 16 Nisan'a kadarki süreçte meydanlarda çalınacak, Ferzinde Kaya tarafından seslendirilen "Ben evet diyorum" adlı Kürtçe şarkı da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Sitede ayrıca Türkiye'de 48 milyon internet kullanıcısının bulunduğu hatırlatılarak sosyal medyanın etkin kullanılması, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen seçim yasaklarına mutlaka uyulması istendi.