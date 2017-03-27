Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, referandum için, "Rahat bir evet çıkacaktır. Evet için kritik bir durum görmüyorum" dedi. Başbakan Yıldırım seçim barajı için de "Bu yeni sistemle zaten istikrar sandıkta sağlanacak. Dolayısıyla Meclis’te istikrar sağlansın diye var olan önlemleri sürdürmenin anlamı kalmayacak. Seçim barajı düşürülebilir. Bizim kafamızda bir takım modeller var ama bunları referandumdan evet çıkması halinde partilerle konuşmamız gerek" dedi.

Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Yıldırım, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Halk oylamasına ilişkin kamuoyu araştırmalarında "evet" ve "hayır" oylarının birbirine yakın olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, "20 günlük bir süre var. 20 gün içerisinde mutlaka vatandaşın kararında, kararsızların kararında kesin bir sonuç ortaya çıkacak. Biz kampanya yapıyoruz, anketlerle ilgilenmiyoruz. Vatandaşla mümkün mertebe daha fazla bir araya gelmeye çalışıyoruz, getirdiğimiz bu değişikliği anlatıyoruz. 'Hayır' grubundakilerin yanlışlarını, bunların doğrusunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusunu isterseniz ben, öyle kritik bir durum falan görmüyorum. Rahat bir şekilde evetle sonuçlanacağına inanıyorum." karşılığını verdi.

Amaçlarının daha fazla vatandaşın desteğini almak olduğunu belirten Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Niye 550 kişi yerine, bir kişinin iradesine teslim olalım?" dediğini aktardı. "Yani şu anda 550 kişi mi yönetiyor ülkeyi? Mevcut sistemde Meclisin icra yetkisi mi var?" diye soran Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun Meclis ile hükümeti karıştırdığını söyledi.

Değişiklikle, Meclisin kimseye teslim olmayacağını, milletvekillerinin inisiyatiflerinin daha da artacağını anlatan Yıldırım, milletvekillerinin kanun teklifi verebileceğini, sadece bütçe kanununda bir istisnanın olduğunu, bunu hükümet adına cumhurbaşkanının vereceğini ifade etti. Yıldırım, bu kapsamda milletvekillerinin öneminin daha da arttığını, Kılıçdaroğlu'nun bunu gözardı ettiğini kaydetti.

Yıldırım, anaya değişikliğinde Meclisin bütün denetim yetkilerinin olduğunu, güven oyunu da millet sandıkta verdiği için buna ihtiyacın olmadığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, mevcut sistemde cumhurbaşkanının sadece "vatana ihanet" suçundan yargılanabildiğini hatırlatarak, bunun da Türk hukuk sisteminde yer almayan "muğlak" bir suç olduğunu belirtti. Yeni sistemde cumhurbaşkanı için güvencenin azaltıldığını, suçlamalarla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığını bildiren Yıldırım "Bu konuda bir kişiye teslim olma falan yok." ifadelerini kullandı.

"Birbirinden ayırt etmek gerekir"

Yeni modelde 15 günde cevaplama mecburiyeti olan "soru önergesi"nin de bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Yeni modelde bakanlar milletvekili olmayacak, doğru. Bu, bilerek yapılıyor. Bakan milletvekili olunca aynı zamanda zaten yasama, yürütme birbiriyle çok iç içe oluyor. Kuvvetler ayrılığı bakımından da doğru değil. Bakan bölgesinde siyaset de yapıyor, icraatın da içinde. Dolayısıyla hem milletvekilliği tarafı hem icraat tarafı, hangisine önem verecek? Burada mutlaka seçmen üzerinde bir denge kurmaya çalışıyor." dedi.

İcraat, yasama ve denetlemeyi birbirinden ayırt etmek gerektiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Siz, hem milletvekilisiniz, yerine göre denetleme tarafındasınız, yerine göre bakan olmanız dolayısıyla icra tarafındasınız. Bunda bir çelişki var, bu ortadan kalkıyor. Bir tercih yapıyor. Siz, icraatta yer alacaksanız, yasama, denetleme tarafında olmamanız lazım. İşin prensibi böyle. 'Hem ondan vazgeçmeyeyim, hem ondan vazgeçmeyeyim' diye bir sistem yok. Dolayısıyla herkes bir tercih yapacak. 'Bakan mı olayım, yoksa milletvekilliğini mi tercih edeyim, hangi yön benim için faydalıdır?' Öyle düşünecek. Bu doğru bir sistem. Milletvekilinin bakan olmaması veya bakan olunca milletvekilliğinin sona ermesi doğru bir sistem. İcra ile yasamanın birbirinden ayrılmış olması... 'Bakanların, Meclis ile arasına duvar örülüyor.' Nasıl oluyorsa? Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Konuşulabilir. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım. Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, bunu oturur konuşuruz. Bu, anayasa konusu değil, bir de onu karıştırıyorlar. Anayasa'da Seçim Kanunu ile ilgili bir baraj sınırlaması yok, 'Kanunla düzenlenir' diye bir atıf var."



"Yeni sistem devreye girince konuşulur"

Seçim Kanunu'nun, Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni sistem devreye girdikten sonra konuşulabileceğini söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sistem zaten temsilde adaleti, yönetimde istikrarı getiriyor. Ayrıca bir şeye lüzum yok. Yüzde 50 artı 1 alınmadan iktidar olunmayacağı için, sandıkta iktidar oluştuğu için orada baraj yüksek tutularak... İstikrarı sağlamak amacıyla baraj yüksek tutulmadı mı? Şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla birtakım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu yüzden barajla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Temsilde adalet... 'Baraj yüksek olunca temsilde adalet olmuyor.' deniyordu, burada o sorun da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla her yönüyle Seçim Kanunu'nda böyle bir değişikliğe gidilebilir. Milletvekillerinin hangi usullerle seçileceği, hangi yöntem olacağı konusu da oturulup konuşulacak, bir partinin vereceği karar değil ama biz AK Parti olarak biz buna açığız. Oturup bütün partilerle konuşacağız, makul bir noktada buluşursak bu değişikliği de yaparız. Bu, yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parçası değil, bunun dışında anayasa konusu olmadığı için hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuşalım bu işi, biz hazırız."

"Kafamızda modeller var"

"Kafanızda bir model var mı? Dar bölge sistemi oturup tartışacağınız bir şey mi?" sorusuna Yıldırım, "Var kafamızda modeller. Bunları muhataplarıyla konuşmadan bizim açıklamamız bir nezaketsizlik, dayatma olur. Bunun için oturup konuşuruz, her türlüsünü konuşuruz, açığız konuşmaya." yanıtını verdi.

Sistem değişikliğiyle ilgili "Yeni düzende kuralları başkan koyuyor, kim vali, kim müftü, kim doktor olacak bir kişi belirleyecek." eleştirilerini hatırlatan Yıldırım, "Sanki şimdi farklı? 'Bir kişi' diye bir şey yok ki, bir mekanizma var. Şu anda ne oluyor? Kimin doktor olacağına da mı cumhurbaşkanı karar verir? Tıp fakülteleri var, tıp fakültesine giden doktor oluyor zaten. Laf olsun, torba dolsun başka hiçbir şey yok." dedi.

Yıldırım, yeni sistemin özelliğinin hızlı işlemesi, bürokratik kayıpların önüne geçmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O yüzden 5 yıl boyunca çalışacağı ekibi seçme hakkı veriyor, işin özü bu. Siz bir yere bir yönetici atandınız, ekibinizi kendiniz kurmazsanız bu sefer başarısızlık olursa ne diyeceksiniz? 'Ben buraya atandım, bu sorumluluk verildi ama ekip kurmama izin verilmedi. Onun için de sonuç böyle oldu.' Bir mazeret alanı oluşuyor. Burada da onu ortadan kaldırıyoruz. Diyoruz ki 'Tamam kardeşim, bu görevi millet sana verdi, istediğini bakan, istediğini müsteşar, istediğini üst düzey yönetici yap ama sonunda mazeretle gelme. 'Bürokrasi böyleydi, şu şöyleydi, bu böyleydi' diye mazeret üretme, iş üret. Sistemin özü, esası mazeretlere sığınmayı ortadan kaldırıyor ve 5 yıl boyunca kesintisiz hizmet etmeyi, icraat yapmayı, vaat edilen şeyleri yerine getirmeyi öngörüyor. Bu gayet doğal. Bunu da neyle yapıyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, Bakanlar Kurulu Kararına benzetebilirsiniz. Birkaç farkı var. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, adının değiştirilmesi kanunla oluyor, bu kararnameyle oluyor. Bu da lazım, icraat için lazım."

"Anayasa'da değiştirilemez maddeler var..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine yönelik söylemlerini anımsatan Yıldırım, korku, ümitsizlik vermekle, karamsarlık pompalamakla ülkeye hizmet edilemeyeceğini vurguladı. Bu söylemlerin ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamam tenkit et ama oku ne getiriyor, ne götürüyor. Kanun var, anayasa var. Muhtarlıkların kapatılması kanun işi bile değil, anayasa işidir. Anayasa'nın 127. maddesinde açıkça yazılı, burada bir değişiklik yok. 'Başkent, Ankara'dan İstanbul'a gidecek.' Değiştirilemez maddeler var, orada yazıyor. Bu kadar da artık ölçü, izan kaybolmuş vaziyette, ben hangi tarafını düzelteyim?"

"Evet çıkarsa herkes işine bakar"

Yıldırım, "Halk oylamasının sonucunun 'evet' çıkması halinde partiler arasında bir birleşme olabilir mi?" yönündeki soruya "Hayır. Herkes işine bakar." yanıtını verdi.

AB için referandum olur mu ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB ile ilgili "Müzakereler için de bir referandum yapma yoluna gidebiliriz ve milletimiz ne karar verirse o karara da uyarız." yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine Yıldırım, "Şu anda Türkiye kamuoyunda Avrupa Birliğine olan destek dibe vurmuş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şey odur. Mutlaka 16 Nisan'dan sonra Avrupa Birliği ile ilişkiler masaya yatırılacak. Kampanya döneminde yaşadıklarımızı da dikkate alırsak bir değerlendirme ihtiyacı olduğu muhakkak." diye konuştu.

AB ile ilgili referandumun, üyeliğe kabul aşamasında planlanan bir şey olduğunu dile getiren Yıldırım, "Referandum her konuda yapılabilir. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı varsa, önemli bir adım atılacaksa referandum yapılabilir. Sadece bununla sınırlı değil başka konularda da belki ihtiyaç olacak. Vatandaşa soracağız. Siyasetin karar veremediği konularda imdada vatandaş yetişiyor." ifadelerini kullandı.

İdam tartışmaları

İdam konusunda da halk oylamasına gidilmesinin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, "İdam konusu da bugünlerde gündeme getiriliyor. Bütün dikkatimizi 16 Nisan'a vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İdam da toplumun bir talebidir. Bütün siyasi partilerle bunun değerlendirmesi yapılır, ona göre adım atılır. İdam konusunda CHP 'Varız' diyor ama çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Bu süreç geçsin göreceğiz. Eğer CHP de varsa biz de varız. Herkes varsa biz de varız. Mutlak bir mutabakat varsa bizim görevimiz onu yerine getirmek. HDP hariç. HDP'nin ne istediğinin önemi yok. Üç parti bunu konuşur." yanıtını verdi.

"Avrupa ülkelerinde PKK'nın, FETÖ'nün çok ciddi imtiyazları var"

Bazı Avrupa ülkelerinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına çeşitli uygulamalarla müdahil olduğunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"Avrupa Birliğinde bazı ülkeler, seçim yapılan ülkeler bu anayasa değişikliğinin tarafı oldular. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bizim neyi değiştirip neyi değiştirmeyeceğimize, nasıl hareket edeceğimize bir başka ülke karar veremez. Hayır kampanyasında bir şekilde yer alıyorlar ve buna taraf oluyorlar. Bu, kabul edilemez bir şey. Bunun da en sert şekilde cevabını veriyoruz. Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler. Bütün Avrupa bize karşı şeklinde değerlendirmek de hata olur. Toplumun küçük bir kesimi bizim anayasa değişikliğinin aleyhinde aktif kampanya yürütüyor. Irkçı ve milliyetçi söylemlere sahip partilerin öncülüğünde hayır kampanyası yürütülüyor. Bunu bütün Avrupa kamuoyunun fikridir diye kabul edersek burada hata etmiş oluruz."

Yıldırım, halk oylamasının ardından bazı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin normalleşebileceğini dile getirerek, "Normalleşme kısmen olur ama Avrupa'nın geleceğini tehdit eden aşırı milliyetçi söylem, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerine kurulu bir akım gelişiyor. Bu akım her zaman bir tehdittir, bir tehlikedir, bu Avrupa için de bir tehlikedir. Şu anda Avrupa ülkelerinde PKK'nın, FETÖ'nün ve Türkiye aleyhine faaliyet gösteren yapıların çok ciddi imtiyazları var. Bunlara ses çıkartılmıyor ama Türkiye'nin tezleri dikkate alınmıyor. Bunlar bizim dikkatimizden kaçmıyor. Bunlar ilerideki ilişkilerimizi de belirleyecek önemli gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

"Ayın 30'unda ABD Dışişleri Bakanı geliyor. Bakalım ne getiriyor, götürüyor"

ABD ve Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerinin anımsatılıp, son gelişmelerin ne yönde olduğunun sorulmasının ardından Yıldırım, şunları kaydetti:

"Orada çok ani değişiklikler oluyor. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Esas itibarıyla olay şu; şimdi Rusya'nın rejimle bir dayanışması, bir mutabakatı var. Rusya bu vesileyle Suriye'deki varlığını artırdı. Dolayısıyla Akdeniz'de üslerinin bulunduğu bölgeyi emniyet altına almak istiyor. Kuzeyde PYD, YPG unsurları var, onlarla birlikte hareket ediyor. Diğer taraftan ABD'nin PYD, YPG ile iş yapması yeni değil. Obama yönetiminden bu tarafa devam eden bir çalışma. Ancak yeni yönetim göreve geldiğinde, 'Bu iş doğru değil. Obama yönetimine bunu anlatamadık. Siz bu yanlıştan dönün. Burada bir iş yapacaksanız Özgür Suriye Ordusu ile bizim Fırat Kalkanı'nda yaptığımız gibi yapabiliriz', bu konuda teklifler gitti, bize henüz net bir geri dönüş olmadı ama sahada bir taraftan faaliyetler yürüyor. Ayın 30'unda ABD Dışişleri Bakanı geliyor. O bakalım ne getiriyor, götürüyor, göreceğiz."

Yıldırım, Rusya Türkiye ile Türkiye'nin de Rusya ile ilişkilerini geliştirme niyetinde olduğunu ifade ederek, "Bizim terörist gördüğümüz grupları alenen destekleyecek ülke hangisi olursa olsun, 'Aman ne olacak' diyecek halimiz yok. Bizim mücadelemiz yıllardan beri belli." dedi.

"İki ayrı bloku bir araya getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz"

Rakka'nın yüzde 95'inin Arap, Münbiç'in sadece yüzde 4'ünün Kürt nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar gidildiğinde nüfus ağırlıklı olarak Arap. Kürt değil. Kürtlerle de bir sorun yok. Sorun, YPG ve PYD. Bunlar PKK'nın uzantıları. PKK ile iç içe geçmiş şeyler. Bunlar burada bir devlet kurmak istiyor. Bu açık. Suriye'yi parçalamak mı yoksa Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak mı istiyorlar? ABD ve Rusya'nın bunu söylemesi lazım. Bu kararı vermeleri lazım. Orada YPG ve PYD'nin faaliyetlerine müsamaha göstermek bizi rahatsız ediyor.

Burada söylemler ile uygulamalar birbirine uymuyor. Orada ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, önemli olan Türkiye'ye tehdit nereden gelirse gelsin, ister Suriye'den ister Irak'tan, o tehdidi bertaraf etmek bizim vazgeçilmez görevimizdir. Bir yandan Astana'da ateşkes görüşmeleri başladı. Burada Türkiye, Rusya, İran inisiyatif aldı. Daha sonra bu Birleşmiş Milletlere taşındı. Cenevre'de görüşmeler başladı ama rejim Cenevre görüşmelerini kesintiye uğratmak için her türlü gayreti gösteriyor. Muhalefet buna rağmen yapıcı davranıyor fakat ateşkes ihlallerine bakıyoruz hep rejim tarafından."

ABD ve Rusya'nın Suriye stratejisi

Yıldırım, Amerika ve Rusya'nın Suriye konusunda daha fazla yapıcı olması, kalıcı barışa yönelik adımlar atması ve bölgede birbirlerine üstünlük sağlayacak tutumdan uzak durması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Eğer gerçekten barış ve huzur istiyorsak bu işin yolu bu. Biz hem Rusya'ya hem Amerika'ya bunu anlatıyoruz. Suriye'deki bütün etnik gruplar işin parçası olsun, ülkenin sahibi olsun, terör grupları barış sürecine dahil olmasın, Suriye'nin toprak bütünlüğü muhafaza edilsin, küçük küçük devletçiklere bölünmesin. Bölünürse bu iş bugünkünden daha beter olur. Buna izin verilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yandan Rusya ile bir yandan koalisyon güçleri ve Amerika ile diyalogumuzu sürdürüyoruz. İki ayrı bloku bir araya getirme ve çözüm üretme gayretindeyiz."

Türkiye'nin yaşadıklarından yola çıkarak ülkelerle ilgili genel değerlendirmesi sorulan Yıldırım, "Genel değerlendirme; vahim bir şey yok. O kadar karamsarlığa gerek yok. Buralardaki ilişkiler gelip geçicidir. Bazen kötü olur, bazen iyi olur. Ülkeler arasında daimi düşmanlık da olmaz, daimi dostluk da olmaz. Karşılıklı çıkarlar esas alınır. Karşılıklı çıkarlar zarar gördüğü zaman ilişkiler gerilir, görmediği zaman normalleşir." diye konuştu.

Yıldırım, "Ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Avrupa'yla ne de İskandinav ülkeleriyle durumumuzun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bunlar konjonktürel şeylerdir, gelir geçer. O bakımdan karamsarlığa lüzum yok. Türkiye şu anda iyi bir görev görüyor bölgede. Yani Türkiye'nin sayesinde, bu işler çok daha vahim durumda olabilirdi, bir anlamda dengede tutulmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Hakan Şükür ve Arif Erdem konusu

Galatasaray'da Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihraçlarının ilk aşamada olmadığı ve sonrasında aidatlarını ödemedikleri için ihraç edildiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Yıldırım, Mali Genel Kurul'da yönetim ibra olduktan sonra üyelerin büyük çoğunluğunun ayrıldığını ve marjinal bir muhalif grubun kaldığını söyledi. Yıldırım, üyelikten çıkarma işlemi gündeme geldiğinde de Arif Erdem ve Hakan Şükür için böyle bir karar çıktığını anlattı.

"Galatasaray camiasının görüşünü yansıtan bir şey değil. Fırsat, boşluk bulup alınmış bir karar." diyen Yıldırım, Galatasaray Yönetim Kurulunun da toplanarak kendi yetkisi çerçevesinde, Erdem ve Şükür'ün üyelikten çıkarılmasına yönelik bir karar aldığını söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Aslında aidat ödemedi diye çıkarılmış gibi gözükmekle beraber yönetim kurulunun onun ötesinde bir yetkisi olmadığı için böyle bir işlem yaptılar. Ama bu kararı yapılacak ilk genel kurula taşıyacaklar ve orada da tekrarlayacaklar. Bana verilen bilgi bu. Dolayısıyla her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur. Ben konuştum, anlatılanlardan ikna oldum doğrusu."

FETÖ üyelerinin yargılanması

15 Temmuz'da şehit olanların ailelerinin "Biz o FETÖ'cü alçakların kravatlı, takım elbiseli, briyantinli saçlarla mahkeme salonlarında ağırlanmasını kabullenemiyoruz, onların o şımarık tutumlarından son derece rahatsızız." şeklindeki ifadeleri bulunduğu ve bu konuda ne diyeceği sorulan Yıldırım, "Buna benzer şikayetler, serzenişler bana da geldi." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hukuk devletinin görevi hukuk içinde yargılamayı yapmaktır. Bir Guantanamo hadisesi vardı biliyorsunuz, Amerikalıların yaptığı, bugün hala konuşuluyor. Bu zor bir konudur. Belki duygusal olarak vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak iyi olabilir ama mahkumların da mahkumiyetleri kesinleşinceye kadar hakları olduğunu kabul etmemiz lazım. Onların özel giyinmesi için bir teşvik yapacak değiliz ama onları bir mahkum elbisesine zorlamak ne kadar hukukidir? Çok da doğru gelmiyor. Neticede öyle giyindi, böyle giyindi geldi. Hesabını verecek. Bu işin bundan daha öteye taşınması, hukuk yoluyla cezalandırma değil intikam duygusuyla cezalandırma anlamına gelebilir. Biz böyle bir konumda olamayız. Hukuk devletinde cezayı yargı, kanunlara göre verir."

Başbakan Yıldırım, aslolanın adaletin tecelli etmesi ve şehitlerin kanının yerde kalmaması olduğunu kaydetti.

"Abuk subuk şeyler bunlar"

Bir gazetede ortaya atılan "İstifa etmesi" ile ilgili iddia da sorulan Yıldırım, "Abuk sabuk şeyler bunlar." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Rusya ve Amerika'nın PYD'ye yönelik silah yardımlarını artırmasının, bunun 16 Nisan'a kadar zaman yarışı gibi görülerek hareket edilmesinden mi kaynaklandığının" sorulması üzerine de "Tahmin etmiyorum. Bunu 16 Nisan'la ilişkilendirmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. O sahada her şey her gün değişiyor. Sahada olanların ülke politikaları olduğunu düşünmek de yanlış. Sahada çünkü farklı gruplar var, istihbarat örgütleri var, milisler var, terör grupları var. Sahada olup biteni böyle bir politika, belirlenmiş bir politika olarak ele almak da yanıltıcı olabilir." dedi.

"Hepimizin amacı terör unsurlarını temizlemek"

"Türkiye 16 Nisan'ı atlattığı zaman daha güçlü bir şekilde, burada mesela Münbiç'e operasyon başlatabilir diye düşünüyor olamazlar mı?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Türkiye bugün de o güce sahip, 16 Nisan'da da aynı güce sahip olacak. O yönde zamanı etkin kullanalım, oldu bitti yapalım diye düşündüklerini zannetmiyorum. Öyle bir durum da yok. Orası ne Amerika'nın toprağı ne Rusya'nın toprağı. Orası Suriye'nin toprağıdır. Hepimizin amacı da Suriye'nin topraklarından terör örgütlerini, terör unsurlarını temizlemek, orada barışın, huzurun gelmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, referandumdan evet çıkarsa yeni sisteme geçişi hızlandırmak için erken seçim planlanıp planlanmadığının sorulması üzerine, planlanmadığını, seçimin 2019'da yapılacağını söyledi.

"Meydanlarda AK Parti, MHP ve CHP'nin karşılıklı söylemleri olduğu ancak anayasa değişikliği yapılan maddelerin üzerinde yeterince durulmadığı, vatandaşın maddeleri tam içselleştirmediği ve 20 günün bunu anlatmayla mı geçeceği" sorulan Yıldırım, "Vatandaşa maddeleri anlatmıyorlar ki hayır grubu. Korku, endişe, kaos anlatıyorlar. Keşke maddeleri anlatsa. Maddeyi anlatsa Kılıçdaroğlu şunu söyler mi; 'Bu sistem değişecek. Başbakan ayrı olursa, cumhurbaşkanı ayrı olursa ne olacak?' sorusunu sorunca zaten burada her şey bitiyor." diye konuştu.

"(Evet) tarafında yeterince anlatılıyor mu? MHP açısından..." sorusuna da Yıldırım, "Biz anlatıyoruz. MHP'yi bilemiyorum ama biz anlatıyoruz." yanıtını verdi.

Vatandaşın sistemle ilgili en çok neyi sorduğunun ifade edilmesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Vatandaş bize hiçbir şey sormuyor. 'Çok iyi yapmışsınız. Durmak yok, yola devam' diyor." dedi.

Yıldırım, 18 yaşa karşı olmakla CHP'nin reklam filminin de çeliştiğini dile getirerek, şu durumda 25 yaşını bitirmeyenlerin bir yere aday olamayacağını söyledi. Yıldırım, "9 milyon seçmeni biz yok sayamayız. 'Seçimlerde gelsin oy versin ama bir yere aday olamasın, seçilemesin'. Bu doğru bir şey değil, bu adil değil." değerlendirmesinde bulundu.

"(Askerlikten yırtacaklar, askerlik yapmayacaklar) söylemi doğru değil"

Bunun askerlikten muaf olmaya bağlandığını anlatan Yıldırım, bu kişilerin 4,5 milyonunun kadın olduğunu bildirdi. Yıldırım, askere gideceklerin üniversite, doktora gibi çeşitli nedenlerle tecil ettirdiğini de belirterek, "Bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun oğlu 33 yaşında. Daha gitmedi askere, tecil ettirdi. Olabilir, ettirebilir. Ama 'askerlikten yırtacaklar, askerlik yapmayacaklar' söylemi doğru değil. Biter milletvekilliği askere gider, askerliğini de yapar. 'Askerlikten muaf olacak' diye bir düzenleme yok." dedi.

"Bunlar iki sene sonra milletvekilliğinden emekli olacak." ifadesini de "Bunlar çok ayıp bir şey" diyerek eleştiren Yıldırım, bunu SSK Genel Müdürlüğü yapan birinin söylediğini belirtti. Yıldırım, sigorta başlangıcı olacağını ancak 25 yıl çalışması, prim ödemesi gerektiğini ve yaşı bekleyeceklerini söyledi.