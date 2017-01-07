BM'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ'NDEN ÇARPICI KIBRIS AÇIKLAMASI

BM'nin yeni Genel Sekreteri'nden çarpıcı Kıbrıs açıklaması

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta yapılacak Kıbrıs müzakarelerinin "tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de pazartesi günü başlayacak Kıbrıs müzakerelerinin açılışına katılmaya hazırlanıyor. 

Bu kritik müzakereler öncesi yaptığı açıklamada Antonio Guterres, tüm tarafların yenilikçi çözümler bulunması konusunda gerekli yaratıcılığı göstereceğini umut ettiğini söyledi. 

Guterres, her iki toplumun endişelerini giderecek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, son 2 günde New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'la bir araya gelmişti. Guterres bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Edinilen bilgilere göre Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Suriye'deki son gelişmelere de değinildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarına dikkati çekti.

Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardım, gerekse de Suriye meselesine bir çözüm bulma konularında Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti.

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