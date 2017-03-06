Deniz sezonunu açtılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, soğuk havaların ardından yaşanan bahar havası vatandaşları park ve bahçelere dökerken, Ören sahiline giden gençlerde deniz sezonunu açtı.

Burhaniye'de 20 dereceyi bulan hava sıcaklığı, bazı gençlerin deniz sezonunu erken açmasına neden oldu. İlçenin sahillerini dolduran vatandaşlar, çay içerek çekirdek çıtlayarak güzel havanın tadını çıkarırken, bazı gençler de kendilerini Ege'nin mavi sularını bıraktı.

Sezonu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Serhat Timur, "Burhaniye Örendeyiz. Arkadaşları toplayıp denize girdik. İlk defa sezonu biz açtık. Herkesi bekleriz Burhaniye Ören'e. Deniz sıcak" dedi. Velat Kurt'da," Hava çok güzel. İlk sezonu açtık. Su çok güzel. Arkadaşlarımızla herkesi bekliyoruz buraya" dedi. Mehmethan Telli ise," Arkadaşlarla Burhaniye'mizde sezonu açtık. İskeledeyiz. Herkesi denize bekliyoruz. Ören'e bekliyoruz" dedi.