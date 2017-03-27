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ELEKTRİĞE ZAM OLACAK MI ? EPDK'DAN AÇIKLAMA

Elektriğe zam olacak mı ? EPDK'dan açıklama

EPDK Başkanı Yılmaz "Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz'' dedi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikte yapılan çalışmalara değinerek, "(Elektrikte) Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor." dedi. 

Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, elektrik tarife dönemlerinde kurumun çalışmalarını yaptığını anımsattı.

Yılmaz, herhangi bir müdahalenin gerekip gerekmeyeceğini incelediklerini belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda zannediyorum 5. veya 6. dönem için de yine tarifeyi zamsız olarak kapatmayı öngörüyoruz, elimizdeki veriler şimdilik herhangi bir zam yapılmasını gerektiren bir durum içermiyor." açıklamasında bulundu.

 Artvin doğalgaz dağıtım ihalesinde dağıtım bedeli için sıfır kuruş teklif verildiğini ve bunu öneren iki şirketin bundan sonra yapılacak lisans alma bedeli ihalesinde yarışacağını anlatan Yılmaz, ihalede önemli olan kısmın tamamlandığını vurguladı.

Yılmaz, bundan sonraki sürecin EPDK ile şirketler arasında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra lisans alma bedeli ihalesinde en fazla fiyatı verenle beraber ihale nihai olarak sonlanacak. Bu süreç vatandaşlarımızla ilgili bir husus değil. Şirketlerimizin Türkiye'nin geleceğine ne şekilde güvendiği ortada. '8 yıl boyunca buraya yatırım yapmak istiyoruz ve bir bedel talep etmiyoruz' dediler. Artvinliler 8 yıl boyunca doğalgaz dağıtımı için herhangi bir bedel ödemeyecek. 30 yıllık lisansın ilk 8 yılında doğalgaz ücretsiz olarak dağıtılacak. Bu rakamların bugünlerde ortaya çıkması dikkate alınması gereken bir durum, burada siyasi istikrar ön plana çıkıyor. Kurumumuzun düzenlemelerinin piyasaya verdiği güven ortaya çıkıyor. Yarınki ihaleyle birlikte 81 il tamamlanacak. Türkiye, doğalgazda bir sayfayı daha dolu bir şekilde kapatmış olacak."
 

AA
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