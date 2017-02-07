SON DAKİKAERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI - CANLI YAYIN

‘EVETÇİ İMAM’ MECLİS’E TAŞINDI

‘Evetçi imam’ Meclis’e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ümraniye'de camide "evet" propagandası yapan imam olayını TBMM'ye taşıdı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Ümraniye’deki Modoko Camii’nde cuma namazında kaydedildiği anlaşılan ve imam Hüseyin Güleç’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında; cemaat ‘evet oyu’ vermeye davet edilmiş,. ‘hayırcılar’ ise ‘vatan hainliğiyle’ suçlanmıştı. CHP’li Gürsel Tekin söz konusu görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.

Tekin, TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesi şöyle; “Hükümetiniz tarafından referandumda ‘Hayır' oyu kullanacaklarının hedef alınmasının ardından, şimdi de Ümraniye'de bir camide cuma vaazı vermesi gereken bir imamın,  başkanlık sistemi için Hayır diyecekleri, gafillikle, hainlikle ve utanmazlıkla suçlamasına üzülerek şahit olduk. Her siyasi görüşten inananların ibadet için gittiği camide ‘Evet' propagandası yapmaktan çekinmeyen imamın, “Bugünkü Hayırcılar… Kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya başbakan, durmasın gözleriniz dizlerinize aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar, Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte” ifadelerini kullanarak, ‘Evet' propaganda yapmıştır. Camiye siyaseti sokan, vatandaşlar arasında ayrım yapan, kin ve nefreti körükleyen bu sözde imamın arkasında saf tutmak zorunda kalan vatandaşlarımız ve kamuoyu adına bir tek soru sormak istiyorum.
İmam olmuş ama iman sahibi olmamış bu şahıs hakkında adli ve idari bir soruşturma başlatılacak mıdır?”

Sözcü
776
Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !
Çanakkale'de korkutan depremlerÇanakkale'de korkutan depremler
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Kuzu "anne" deyince şok oldu !Kuzu "anne" deyince şok oldu !
Canan Karatay yine ezber bozdu !Canan Karatay yine ezber bozdu !
"Silah bırakın" talimatı veren amirin 45 yıl hapsi istendi"Silah bırakın" talimatı veren amirin 45 yıl hapsi istendi
Zonguldak'ta karayolu çöktüZonguldak'ta karayolu çöktü
Yaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koyduYaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koydu
İstanbul Taksim'de cami projesine onayİstanbul Taksim'de cami projesine onay
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS