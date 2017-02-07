‘Evetçi imam’ Meclis’e taşındı

İstanbul Ümraniye’deki Modoko Camii’nde cuma namazında kaydedildiği anlaşılan ve imam Hüseyin Güleç’e ait olduğu iddia edilen ses kaydında; cemaat ‘evet oyu’ vermeye davet edilmiş,. ‘hayırcılar’ ise ‘vatan hainliğiyle’ suçlanmıştı. CHP’li Gürsel Tekin söz konusu görüntüleri Meclis gündemine taşıdı.

Tekin, TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesi şöyle; “Hükümetiniz tarafından referandumda ‘Hayır' oyu kullanacaklarının hedef alınmasının ardından, şimdi de Ümraniye'de bir camide cuma vaazı vermesi gereken bir imamın, başkanlık sistemi için Hayır diyecekleri, gafillikle, hainlikle ve utanmazlıkla suçlamasına üzülerek şahit olduk. Her siyasi görüşten inananların ibadet için gittiği camide ‘Evet' propagandası yapmaktan çekinmeyen imamın, “Bugünkü Hayırcılar… Kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü'nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya başbakan, durmasın gözleriniz dizlerinize aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar, Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte” ifadelerini kullanarak, ‘Evet' propaganda yapmıştır. Camiye siyaseti sokan, vatandaşlar arasında ayrım yapan, kin ve nefreti körükleyen bu sözde imamın arkasında saf tutmak zorunda kalan vatandaşlarımız ve kamuoyu adına bir tek soru sormak istiyorum.

İmam olmuş ama iman sahibi olmamış bu şahıs hakkında adli ve idari bir soruşturma başlatılacak mıdır?”