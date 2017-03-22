FETÖ'cünün kardeşine '100 üzerinden 9 puan' ile atama

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz ile görevden uzaklaştırılan 2 profesör, bir doçent, 6 yardımcı doçent, 6 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 3 daire başkanı, 6 şube müdürü, 5 araştırma görevlisi, 17 akademisyen ve 4 öğrencinin de aralarında bulunduğu 70 kişiye açılan davanın iddianamesinde çarpıcı detaylara yer verildi.

İddianamede, Iğdır Adliyesinde zabıt katibi olduğu esnada Iğdır Adliyesinde görev yapan tüm hakim, savcı ve personel hakkında FETÖ/PDY adına "fişleme" notları tuttuğu iddia edilen bu nedenle Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı bir davada tutuklu yargılanan Adem Güneş'in, dönemin rektörü olan Yılmaz tarafından Iğdır Üniversitesi kadrosuna alındığı ifade edildi.

İddianamede, Yılmaz'ın kendisiyle aynı dosyada tutuksuz yargılanan ve araştırmalar sonucu FETÖ/PDY bağlantılı olduğu için KHK ile kapatılan Özel Sema Lisesinde öğrenim görüp, terör örgütüyle iltisaklı Kafkas Özel Eğitim Kurumunda SGK kaydı olduğu belirlenen eski öğretim görevlisi Çiğdem Güneş'i düşük puan almasına karşılık üniversiteye yerleştirdiği ve üniversitenin Strateji Daire Başkanı olarak görev yapan ve dosya kapsamında tutuklanan babaları Turan Güneş'in de 15 Ağustos'ta emekliye sevk edildiğine dikkat çekildi.

İddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"FETÖ/PDY ile irtibatı ve suç teşkil eden eylemi toplum nezdinde dahi alenileşen Adem Güneş hakkında Yılmaz tarafından idari herhangi bir tedbir alınmadığı gibi, Adem Güneş'in kardeşi Çiğdem Güneş'in de üniversite kadrosuna yapılan bilim sınavından '100 üzerinde 9 puan' aldığı halde başarılı sayılarak dahil edilmesine göz yumduğu, ayrıca Adem Güneş'in babası Turan Güneş'i de üniversitenin Strateji Daire Başkanı olarak görevde tutmaya devam ettiği anlaşılmıştır."

Fişlemeci memur için başsavcıyı ziyaret etmiş

İddianamede "tanık" olarak dinlenilen dönemin Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı olan ve halen Eskişehir Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Hacı Mustafa Yılmaz'ın da ifadesinde, eski rektör İbrahim Hakkı Yılmaz'ın kendisini ziyaret edip Adem Güneş'in zarar görmemesi için hakkında başka bir cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen adli soruşturmanın sonlandırılmasına yönelik sözler kullandığını anlattığı kaydedildi.