'GLADYATÖRLER KENTİ'NDE BİZANS MEZARLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

'Gladyatörler kenti'nde Bizans mezarları gün yüzüne çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, "Gladyatörler kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında, Bizans döneminden kalma 65 mezar gün yüzüne çıkarıldı.

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Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yıl öncesine ait kentte tarihin birçok döneminden kalıntılara ulaşıldığını belirtti.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Söğüt, ''Stratonikeia yaşayan bir arkeoloji kenti. Bunun bir benzeri yok. Antik dönemden günümüze yapıların bir bütün olarak korunduğu başka bir kent bulunmuyor.'' dedi.

65 Bizans mezarı bulundu

Karialılar ve Lelegler'e ev sahipliği yapan antik kentin binlerce yıl önemini sürdürdüğünü vurgulayan Söğüt, kazı çalışmalarındaki önemli bir alanı da Bizans mezarlarının oluşturduğunu bildirdi.

Kent içindeki Batı Cadde'de yürütülen kazı çalışmalarında farklı katmanlarda Helenistik, Roma, genç Bizans, orta Bizans ve beylikler dönemine ait kalıntılara ulaştıklarını belirten Söğüt, şöyle konuştu:

"Çalışmalar kapsamında mezarlık alanında da kazı yürütüyoruz. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 65 Bizans dönemi mezarı bulundu. Burada hem yetişkin bireylere hem de çocuklara ait mezarlar gün yüzüne çıkarıldı."

Söğüt, son olarak açtıkları bir mezarda 120 santimetre uzunluğunda bir iskelet bulduklarını vurgulayarak, iskeletin yaklaşık bin 300 yıl önce ölmüş, genç bir kadına ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Mezarın bir Bizans yapısı olduğunu aktaran Söğüt, iskeletin temizlik çalışmalarının ardından korumaya alındığını belirtti. 

AA
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