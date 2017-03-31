HALİT AKÇATEPE'Yİ KAYBETTİK !

Uzun süre önce rahatsızlanarak felç geçiren usta oyuncu Halit Akçatepe İstanbul'da hayatını kaybetti. Halit Akçatepe'nimn sağlık durumuyla ilgili son olarak kızı bir açıklama yapmış ve durumuınun ciddi olduğunu söylemişti.

Acı haber bugün geldi; Halit Akçatepe tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

SAĞ TARAFINDAN KISMİ FELÇ

Halit Akçatepe'nin, beyin damarlarının tıkanması nedeniyle sağ tarafından kısmi felç meydana gelmişti.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR ?

Halit Akçatepe 1 Ocak 1938 yılında Ünye, Ordu'de doğdu.

Refik Halit Karay Mektebi'nden sonra Konservatuvar eğitimi almaya başladı. İlk filmini 1943'te 5 yaşıdayken çekti.

Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1956'da Rasattepe'de 5 yıl askerlik görevini yaptı. 1960'da Ah Nerede Vah Nerede filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya baktım Seni Gördüm filmlerini çekti.

1975'de Hababam Sınıfı adlı filmiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır. Sonra bu filmlerin devamı olarak Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975, Hababam Sınıfı Dokuz doğruyor, Hababam Sınıfı Tatilde gibi filmlerde oynamış, bu filmleri yabancı dile çevirmiştir.

Aradan yıllar Sonra Kaygısızlar dizisiyle yine gündeme gelmiş, sonra Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Üç Buçuk adlı filmlerde Oynamıştır.

Tiyatro Oyunları:

Tıpkı sen tıpkı ben

Töre

Vatan Kurtaran Şaban

Rosenbergler Ölmemeli



Halit Akçatepe'nin Yazdığı Senaryolar:

1985 - Şaban Pabucu Yarım

1985 - Gurbetçi Şaban

1976 - Lüküs Hayat



Oynadığı Sinema Filmleri Ve Diziler:

Karaman'ın Koyunu (TV Filmi)(2014)

Babam Sınıfta Kaldı (2013)

Krem (dizi) (2012)

Kral Çıplak (2012)

Leyla ile Mecnun (dizi) (2011)

Geniş Aile (2009)

Aile Reisi (2009)

7 Kocalı Hürmüz (2009)

Orada Neler Oluyor? (2009)

Vurgun (2008)

Genco (2007)

Yalan Dünya (2007)

Hakkını Helal Et (2007)

Sesler Yüzler Mekanlar (2007)

İki Aile (2006 - 2008)

Sevda Çiçeği (2006)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk (2005)

İki Arada Aşk (2005)

Cumbadan Rumpaya (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Müyim Olan Aşkımız (2005)

Hababam Sınıfı Askerde (2004)

Büyük Buluşma (2004)

Canım Annem (2004)

Avrupa Yakası (2004)

Yeşilçam Denizi (2003)

Şapkadan Babam Çıktı (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Vaka-i Zaptiye (2002)

En Son Babalar Duyar (2002)

Çılgın Bediş (2001)

Siyah Cennet (2000)

Tersine Dünya (2000)

Konu Komşu (1999)

Eltiler (1997)

Hayvanlara Dokunduk (1997)

Hoşçakal İstanbul (1996)

Hayri Beyin Son Aşkı (1993)

Oyun İçinde Oyun (1993)

Şaban İle Şirin (1995)

Çatı (1995)

Kaygısızlar (1994)

Şaban Askerde (1993)

Yazlıkçılar (1993)

Anasının Kızı (1992)

Sürgün (1992)

İnsanlar Yaşadıkça (1989)

Bizimkiler (1989)

Kötü Kader (1987)

Büyük Koşu (1987)

Karımın Gölgesi (1987)

Keko Aptallar Çetesi (1986)

Keriz (1985)

Şen Dul Şaban (1985)

Şaban Papucu Yarım (1985)

Adile Teyze (1982)

Umut Dilencisi (1982)

Buyurun Cümbüşe (1982)

Dört Geline Dört Damat (1981)

Talih Kuşu (1981)

Renkli Dünyalar (1980)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Evlidir Ne Yapsa Yeridir (1978)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Şabanoğlu Şaban (1977)

Gülen Gözler (1977)

Bülbül Ailesi (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tantana Kardeşler (1976)

Şoför Mehmet (1976)

Lüküs Hayat (1976)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Merhaba (1975)

Hababam Sınıfı (1975)

Ah Nerede (1975)

Üç Ahbap Çavuşlar (1975)

Şaşkın (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Salak Milyoner (1974)

Evet mi Hayır mı? (1974)

Kanlı Deniz (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (1974)

Canım Kardeşim (1973)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)

Yalancı Yarim (1973)

Oh Olsun (1973)

Ömer Hayyam (1973)

Umut Dünyası (1973)

Sevilmek İstiyorum (1973)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Üç Sevgili (1972)

Sev Kardeşim (1972)

O Ağacın Altında (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Feryat (1972)

Üç Arkadaş (1971)

Beyoğlu Güzeli (1971)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1971)

Köprüaltı Çocukları (1953)

Hayat Acıları (1951)

Güldağlı Cemile (1951)

İstiklal Madalyası (1948)

Bir Dağ Masalı (1947)

Karanlık Yollar (1947)

Senede Bir Gün (1946)

Günahsızlar (1944)

Dertli Pınar (1943)

Nasreddin Hoca Düğün'de (1943)

''NE KADAR SEVİLDİĞİMİ CENAZEMDE GÖRÜRSÜNÜZ'' DEMİŞTİ

2014'te Cine5'te İpek Tuzcuoğlu İle Yüzleşme adlı programa çıkan Halit Akçatepe, "Düşünür müsünüz ölümü?” sorusuna “Niye düşünmeyeyim ölümü. Öleceksek öleceğiz. Bunun başka çaresi yok. Cenazemde görürsün benim ne kadar sevildiğimi” diye cevap vermişti.

Akçatepe, tiyatro oyuncusu olan babası oğlunun oyuncu olmasını hiç istememiş. Akçatepe o günleri şöyle anlatmıştı: “Babam oyuncu olmamı istemedi. Oyunculuk açlık parasızlık demekti. Tiyatro doğru dürüst bir yere gelmedi ki. Tiyatroyu seversen yaparsın.” diyerek anlattı. Babası Sıtkı Akçatepe ile “Hababam Sınıfı” filminde de birlikte oynadıklarını anlatan Akçatepe “ Babam sinema yapmadı. 1938’de Taş Parçası’nı çekmiş sonra pek film yapmamış. Tiyatroyu çok seviyordu. Ertem Eğilmez onu ikna etti Hababam Sınıfı için. Ben bıraktım, babam devam etti. Annem Leman Hanım güzel kadındı. Çocukken tiyatroda annemle oynadım. Babam tiyatrocu olduğu için para kazanamazdı, annem de beni çok sevdiği için meyve yiyeyim isterdi. Babamın parası yoktu olanı verirdi. Babama tutturdu bende oyuncu olacağım oğluma meyve alacağım diye ve oldu, aldı.”

ÜNLÜLERDEN İLK YORUMLAR

Yeşilçamın efsane ismi Halit Akçatepe, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal medyada ünlü isimler büyük ustanın ardından duygularını paylaştı.

İdo Tatlıses: Cennete bir ADAM daha gitti inşAllah. Allah banada sizin yanınıza , cennete girmeyi nasip etsin ömrümün sonunda.

Cem Yılmaz: Başımız sagolsun…Ustamız Halit Akçatepe’nin mekanı cennet olsun.

Halil Sezai: Başımız sağolsun.Halit Akçatepe vefat etmiş.Mekanı cennet olsun.

Pınar Altuğ: Hoscakal Güdük Necmi

Ebru Gündeş: Nasıl üzüldüm anlatamam. Çocukluğumun ‘Gülen Gözler’i mekanın cennet olsun, nurlar içinde uyu büyük usta

Ayşen Gruda: Çok ani duydum. O kadar üzgünüm ki anlatamam. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Aynı evde oturduğum arkadaşımı kaybettim. Bu ekol yavaş yavaş bitiyor. Gençlere bu ekole dikkat etmelerini ve onlardan feyz almalarını rica ediyorum. Türk milletinin değerli bir ismiydi, başımız sağolsun.

Mehmet Ali Erbil: Oyunculuğu, disiplini ondan feyz alarak öğrendim. Böyle bir sanatçıdan öğrendiğim her şey için inanılmaz mutluyum. Onu kaybettiğim için çok üzgünüm. Türk halkı onun değerini biliyordu. Hepimizin başı sağolsun. Ertem Eğilmez'i de çok iyi biliyordum. Onlar yeri doldurulamayacak isimler. Türk ulusunun başı sağolsun.

Selda Alkor: Halit'in benim kalbimde ayrı bir yeri var. Benim için çok özeldi. Maalesef gidiyor hepsi... Ben aramızdan ayrılan bu gibi isimlere ölmüş gözüyle bakamıyorum. Bazen içimden bir ses 'Şunu bir arayayım da, ne yapıyor sorayım' diyor. O kadar kabullenemiyorum ki, çok sevdiğimiz bir insandı. Nurlar içinde yatar inşallah…

Hülya Koçyiğit: Bütün sinema sevenler çok sarsıldık. Halit Abi kahkahalarıyla anımsayacağımız bir arkadaşımız. Çok önemli bir aktör. Türkiye'de herkesin sevgisini kazanmış, birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum bir insan. Ne yazık ki Türk sineması peşi peşine çok kan kaybediyor. Maalesef o çok sevdiğimiz filmlerin yönetmenleri, oyuncuları birer birer aramızdan ayrılıyor. Halit Akçatepe dünyasını değiştirdi ama aramızdan ayrılmadı. Daha nice nesiller onu tanıyarak büyüyecek. Halit Abi, hiçbir zaman hiçbir sıkıntısını paylaşmazdı. Kendi kendine sorunlarının üstesinden gelirdi. Yaşını sorduğumuzda hiçbir zaman kabul etmezdi. Hayat acımasız. Hiç ummadığınız anda alıyor sizi.

Atila Dorsay: Tükr sinemasına gelmiş geçmiş en güler yüzlü oyunculardandı. Ertem Eğilmez'in onu seçtiği koruduğu ve onu bugünkü şöhretine kavuşturduğu bilinir. Canım Kardeşim'de Tarık ile başrolü üstlendi ve onun karşısında hiç eğik durmadı. Tabii biz onu en çok Güdük Necmi karakteri ile hatırlıyoruz. Hiç silinmedi, kendisini hep gösterdi. Çok sevilen bir oyuncuydu. İşte böyle bir insan... Düşününce bile insanın içinden ağlamak geliyor. Son 1-1,5 yıldır kimseyi kabul etmeden felçli bir şekilde yatıyordu. Gidemedik, ziyaret edemedik. Gidenlerin arkasından konuşuyoruz böyle...