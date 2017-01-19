HANİFE EVLENİYOR MU?

Hanife evleniyor mu?

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Serkan ve Hanife çifti damgasını vurdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçtiğimiz günlerde pişman olup dönen Hanife, Serkan’dan ikinci bir şans istemişti. Günlerdir milyonlar Serkan’ın, Hanife’ye vereceği cevabı bekledi. Bugün önce yayına Serkan’ın annesi bağlandı ve Hanife’yi gelini olarak görmek istediğini açıkladı. Bu sözler üzerine gelin adayı Hanife’nin, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Serkan’ın günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan’dan kesin bir şey söylemesini istedi. Bunun üzerine Serkan’dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife’ye ikinci bir şans verdi. Locadaki adaylar da arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı.

256
Yurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdiYurttaki oğlunu almaya giden anne şok geçirdi
İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !
Uçak enkazına yağmaUçak enkazına yağma
Kuleli Askeri Lisesi müze oluyorKuleli Askeri Lisesi müze oluyor
FETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuşFETÖ'nün elebaşı Gülen'e anksiyete teşhisi konmuş
Kurtulmuş'tan FETÖ açıklamasıKurtulmuş'tan FETÖ açıklaması
AVM otoparkında fuhuş skandalıAVM otoparkında fuhuş skandalı
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Eski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltındaEski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS