Hollanda'dan uçuş iptali öncesi küstah teklif

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin iptal kararı karşısında şok olduklarını ifade etti. Defalarca salon iptalleri olduğunu, en son etkinliğin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda yapılmasına karar verildiğini belirten Atmaca, "Son olarak sayın Bakanımızın uçağının iniş iznini iptal ettiler. Biz de programın iptal edildiğini hem Türkiye'deki hem de buradaki yetkilerimizden öğrenmiş olduk. Üzüntülüyüz." diye konuştu.
"Pazarlık yapmaya kalktılar"
İlk başta parti üyelerini bilgilendirmeye yönelik 500 kişilik bir etkinlik planlandığını ifade eden Atmaca, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 20 salon iptal edildi. Buradaki Türk vatandaşlarımız, programın yapılması için ısrarcı oldu. Bugün program devam etmiş olsaydı, belki on binler gelebilirdi. Bu sabah bizimle pazarlık yapmaya kalktılar. 'Siz programı devam ettirin ama Rotterdam'da değil, Lahey Büyükelçiliğinde yapın. Fakat 50 kişi olsun ve sizin belirleyeceğiniz bu 50 kişinin ismini bize verin. O isimleri kontrol ederek, içeri sokalım' diye bir teklif geldi. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü, 500 kişiyle başladığımız program talebimizi, kendileri, Rotterdam Belediyesi ve yetkilileri bu hale getirdiler."
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HOLLANDA'DAN UÇUŞ İPTALİ ÖNCESİ KÜSTAH TEKLİF
Hollanda AK Parti Seçim Koordinasyonu Merkezi Başkanı Turan Atmaca, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal iptal etmesi öncesinde çirkin bir teklifte bulunduğunu açıkladı.
Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin iptal kararı karşısında şok olduklarını ifade etti. Defalarca salon iptalleri olduğunu, en son etkinliğin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı'nda yapılmasına karar verildiğini belirten Atmaca, "Son olarak sayın Bakanımızın uçağının iniş iznini iptal ettiler. Biz de programın iptal edildiğini hem Türkiye'deki hem de buradaki yetkilerimizden öğrenmiş olduk. Üzüntülüyüz." diye konuştu.
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