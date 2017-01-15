Hükümet İstanbul için korkunç rakamı açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına dair, "Riskli 50 bin civarında yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında 250 bin konut ediyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'Kentsel dönüşüm' toplantısında konuşan Özhaseki, İstanbul'u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul'u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

'1 MİLYON 200 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR'

İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE GENELİNİN İSTANBUL'DAN FARKI YOK'

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul'dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

'ŞEHİRCİLİK ŞURASI ANKARA'DA TOPLANACAK'

Özhaseki, Ankara'da yakında "Şehircilik Şurası"nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.