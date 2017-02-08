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İPHONE'DA BÜYÜK TEHLİKE

iPhone'da büyük tehlike

iOS için geliştilen 70'den fazla uygulamada güvenlik açığı tespit edildi.

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iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güvenlik açığı tespit edildi. Verify.ly aracılığıyla yapılan keşif, Sudo Security Group CEO'su Winn Strafach tarafından yayınlandı. Söz konusu açıklamaya göre, bu uygulamaları iPhone'larına yükleyen kullanıcıların bilgileri uygulamalardaki 'backdoor'lar nedeniyle hacker'ların eline geçme tehlikesi ile karşı karşıya.

Söz konusu uygulamalın tam listesi henüz yayınlanmadı ancak bazılarının adları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Açıktan etkilenen bazı uygulamalar arasında, üçüncü parti Snapchat, PayPal uygulamaları ve Vice News uygulaması bulunuyor.

Ayrıca listede Porto Riko ile Libya merkezli bazı bankacılık ve forex uygulamalarının olduğu da belirtiliyor.

Söz konusu uygulamaların geliştiricilerine sorunun düzeltilmesi için uyarıda bulunduğu belirtiliyor.

Ancak henüz sorunun çözülmediğini belirtmekte fayda var.

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