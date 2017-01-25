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'İSİMSİZLER' KURTLAR VADİSİ'NİN TAHTINA ADAY

'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday

Kanal D'nin yeni ve iddialı dizisi İsimsizler'in ilk fragmanı yayınlandı. Dizi Kurtlar Vadisi'nin izlerini taşıyor.

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"İsimsizler" adlı dizinin çok yakında Kanal D ekranlarında olacağı duyrulurken, fragman müziği ve kullanılan görseller, Kurtlar Vadisi tadındaydı...

Tanıtım videosunda oyuncuların isimlerine ve görüntülerine yer verilmemesi dikkat çekti...

Barakuda Film Es Film; Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin yapımcılığını üstlendiği, Osman Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı Kanal D’nin iddialı projesi İsimsizler’in senaryosu ise Mustafa Burak Doğru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugöl ve Hale Çalap’a emanet.

Geçtiğimiz akşam ilk teaserı yayınlanan İsimsizler’in genel hikâyesi şöyle; Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir.
Kullandığı kuklaları vardır.

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