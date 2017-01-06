KAHRAMAN POLİS FETHİ SEKİN İÇİN İKİ AYRI KAMPANYA

Kahraman polis Fethi Sekin için iki ayrı kampanya

İzmir'de büyük bir facia yaşanmasını önleyen şehit polis Fethi Sekin için iki ayrı kampanya başlatıldı.

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İzmir'de beylik tabancasıyla uzun namlulu teröristlere karşı kahramanca çatışan ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve ailesi için iki ayrı kampanya başlatıldı.

İzmir'de beylik tabancasıyla uzun namlulu teröristlere karşı kahramanca çatışan ve şehit olan polis Fethi Sekin için change.org'ta kampanya başlatıldı.

Kampanyayı başlatan Emel Erdal, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunarak şu üç öneride bulundu: 

1. Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin
2. Üç çocuğu en iyi özel okullarda burslu okutulsun
3. Eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin

Sosyal medyada çok sayıda kişi kampanyaya destek mesajları attı.

GALATASARAYLILAR DA FUTBOLCU OĞLU İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI
Öte yandan, Fethi Sekin'in küçük oğlunun Altay'da futbol oynadığının ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar da Twitter'da 'Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer edilsin' kampanyası başlattı.

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Kahraman polisin Facebook hesabında paylaştığı fotoğraflarda, oğlunu Altınordu altyapısında oynadığı tribünden polis üniformasıyla izlediği görüldü.

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