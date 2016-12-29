Kaza sonrası yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı !

Elazığ'da seyir halinde makas attığı iddia edilen otomobil iki otomobile çarptı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kazaya sebep olan sürücü otomobildeki yaralı arkadaşını bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak trafikte ilerleyen 06 ZH 013 plakalı otomobil, Haşim Köroğlu idaresindeki 23 LT 055 plakalı otomobile çarparak takla atmasına neden oldu. Sürücü daha sonra kontrolünü sağlayamayarak Ebubekir Albayrak'ın kullandığı 23 HH 111 plakalı araca da çarptı. Aşırı hızlı olduğu ve makas attığı ileri sürülen otomobil ise çarpışma noktasından yaklaşık 150 metre sonra durabildi. Otomobilin durması ile birlikte, araç sürücüsü yaralanan arkadaşını bırakıp olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, takla atan otomobildeki 2 yaralıyı ve sürücüsü kaçan araçtaki 1 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekipleri de benzin deposu parçalanan ve ters dönen aracı düzeltip aküsünü sökerek her hangi bir tehlike yaşanmasını engelledi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.