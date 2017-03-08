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KRAL SELMAN'A SUİKAST PLANI !

Kral Selman'a suikast planı !

Malezya'da Suudi Arabistan Kralı Selman'a suikast hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.

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Malezya'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in ziyareti sırasında saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 4 Yemen vatandaşı gözaltına aldı.

Malezya basınında çıkan haberlerde, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi tarafından gözaltına alınan 4 kişinin, 26 Şubat-1 Mart arasında Malezya'ya resmi ziyarette bulunan Kral Selman'a saldırı hazırlığında oldukları ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürü Halid Ebubekir, bu kişilerin sahte pasaport ve seyahat belgeleri düzenlediklerinin belirlendiğini söyledi.

Ebubekir, 26 Şubat’ta gözaltına alınan 26 ila 33 yaşlarındaki DEAŞ’la bağlantılı 4 Yemen vatandaşıyla ilgili "Zamanında yakaladık." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 4 Yemenlinin yanı sıra 2 Malezya ve bir Endonezya vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kalabalık bir heyetle Malezya'ya dört günlük resmi ziyarette bulunmuştu.

Malezya’da DEAŞ'a yönelik 2013 yılından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 278 kişi gözaltına alındı.

AA
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