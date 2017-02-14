Kredi kartı borcundaki ceza faizleri silinecek mi ?

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde 2015 ve 2016 yıllarında ödenemeyen kredi ve kredi kartı borcunun miktarı ile bunlara bankalarca uygulanan gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi katlamalı ilavelerin en azından yüzde 50'sinin silinmesi düşünülmekte midir, diye sormuştu.

Canikli, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre takibe alınan kredi borcunun 2015'te 47.5 milyar lira; 2016 Kasım ayı itibariyle 57.2 milyar lira olduğunu açıkladı. Takibe alınan kredi kartı borcunun ise 2015'te 7.6 milyar, 2016 Kasım itibariyle 8.1 milyar lira olduğunu belirten Canikli, bunların ceza faizlerinin yarısının silinip silinmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi tutarların bir kısmının silinmesi hususu 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde BDDK'nın görev ve yetki alanı kapsamında bulunmamaktadır” dedi.