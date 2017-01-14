KUR'AN KURSU'NDA DAYAK SKANDALI

Kur'an Kursu'nda dayak skandalı

Sakarya'da bir Kur'an Kursu'nda çekilen görüntüler kan dondurdu...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sakarya'da Kur'an Kursu'nda imamdan erkek öğrenciye terlikle öldüresiye dayak cep kamerasında

Sakarya'da Erenler ilçesi Çaybaşı Hz. Musab Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda öğrencilere ders veren imamın bir öğrenciyi terlikle dövdüğü anlar kursta bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi.

Görüntülerde elinde terlikle ağlayan çocuğun üzerine giden imam önce şiddetli bir şekilde terlikle öğrencinin ellerine vuruyor. 

Şoka giren ve hüngür hüngür ağlayan çocuk korkudan duvar kenarına sindiği anda bile imam vurmaktan geri durmuyor.

Önce sadece öğrencinin ellerine vuran Şükrü Yılmaz isimli imam şiddetini arttırarak kafasına ve vücuduna vurmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan Kur'an Kursu'ndaki dayakla ilgili önce Valilik harekete geçerken dayakçı imam Şükrü Yılmaz hakkında başlatılan savcılık soruşturması sürüyor.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dayak yiyen çocuğun ailesi görüntüler sonrası şikayetçi olmazken Sakarya İl Müftülüğü'nün de dayakla ilgili soruşturması sürüyor.

İmam Şükrü Yılmaz'ın Adapazarlı olduğu ve uzun süredir kuran kursunda görev yaptığı belirtiliyor.

Posta
108
4 yaşındaki oğlunun ağlamasıyla anlaşıldı4 yaşındaki oğlunun ağlamasıyla anlaşıldı
Yağan kar barajları doldurduYağan kar barajları doldurdu
"Rum tarafının haritası kabul edilemez""Rum tarafının haritası kabul edilemez"
Sevgilisiyle beraber oğlunu öldürdüSevgilisiyle beraber oğlunu öldürdü
Eşi ve çocuğunu silahla rehin aldıEşi ve çocuğunu silahla rehin aldı
Silahlı soyguncuyu yaka paça dışarı attıSilahlı soyguncuyu yaka paça dışarı attı
Sosyal medyayı sallayan "Türk Sniper"Sosyal medyayı sallayan "Türk Sniper"
Genel Kurul’da ''soykırım'' gerginliğiGenel Kurul’da ''soykırım'' gerginliği
Ertem Şener'in tahmini taraftarların diline düştüErtem Şener'in tahmini taraftarların diline düştü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS