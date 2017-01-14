Kur'an Kursu'nda dayak skandalı

Sakarya'da Kur'an Kursu'nda imamdan erkek öğrenciye terlikle öldüresiye dayak cep kamerasında

Sakarya'da Erenler ilçesi Çaybaşı Hz. Musab Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda öğrencilere ders veren imamın bir öğrenciyi terlikle dövdüğü anlar kursta bir başka kişi tarafından cep telefonuyla kameraya kaydedildi.



Görüntülerde elinde terlikle ağlayan çocuğun üzerine giden imam önce şiddetli bir şekilde terlikle öğrencinin ellerine vuruyor.



Şoka giren ve hüngür hüngür ağlayan çocuk korkudan duvar kenarına sindiği anda bile imam vurmaktan geri durmuyor.



Önce sadece öğrencinin ellerine vuran Şükrü Yılmaz isimli imam şiddetini arttırarak kafasına ve vücuduna vurmaya devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında yaşanan Kur'an Kursu'ndaki dayakla ilgili önce Valilik harekete geçerken dayakçı imam Şükrü Yılmaz hakkında başlatılan savcılık soruşturması sürüyor.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Dayak yiyen çocuğun ailesi görüntüler sonrası şikayetçi olmazken Sakarya İl Müftülüğü'nün de dayakla ilgili soruşturması sürüyor.



İmam Şükrü Yılmaz'ın Adapazarlı olduğu ve uzun süredir kuran kursunda görev yaptığı belirtiliyor.