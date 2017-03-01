Lüks otomobilde infaz etmişti ! İfadesi şoke etti

Adana'da yılbaşı gecesi lüks otomobilinin içinde başından vurularak öldürülen Korkut Özgün'ün (35) katil zanlılarından K.S. (35) yakalandı. S., "Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi"dedi.

Yeni yılın ilk dakikalarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'ndeki lüks otomobilin içerisinde ağır yaralı olarak bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede öldü. Cinayet Bürosu ekipleri, Korkut Özgün'ün ölümüne neden olan kavganın, uyuşturucu alış verişinden kaynaklanan anlaşmazlıktan çıktığını belirledi. Ekipler, olaya karışan Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde Deniz S. ile kardeşi K.S.'i suçladı. Şakir Güzhan ile Murat Tek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Bir ay sonra yakalanan Deniz S. de tutuklandı.

Olaydan sonra izini kaybettirmek isteyen K.S.'in peşine düşen Cinayet Bürosu ekipleri, zanlının merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Sabah saatlerinde şok baskın düzenleyen polis, K.S.'i gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirilen K.S., "Pişmanım, Allah'ın takdiri ilahisi"dedi. K.S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.