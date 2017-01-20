Meyve sebzedeki vurguna son

Çalışma kapsamında daha ürünler dikilmeden çiftçiye para vererek bunu satın alan ve ürünün fiyatını kendi belirleyen aracılara bütünüyle sistemden el çektirilecek.

Buradaki finansman açığı tarım birlik ve kooperatifleri aracılığıyla karşılanacak. Bu birlikler vasıtasıyla çiftçiye kredi muslukları sonuna kadar açılacak.



Üreticilerden tüketicilere tedarik zincirinin kısaltılarak sektördeki aracıların azaltılmasını ve fiyatların düşürülmesini sağlayıcı düzenlemeler kapsamında üreticiler ve üretici örgütlerinin piyasada etkin bir şekilde yer alabilmesini teminen vergisel avantajlar da sağlanacak. Burada bir takım teşvik mekanizmaları da hayata geçirilecek. Tüketici aynı anda ürünün tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını görebilecek. Yanlış hasat, nakliye ve paketleme uygulamaları da bitirilecek. Bu konuda standartlar getirilecek.