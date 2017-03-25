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MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN HAYATI FİLM OLUYOR

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı film oluyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı beyaz perdeye aktarılacak.

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"Kanlı Dağ: Üşüyorum" sinema filminin senaryosunun Büyük Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Kanat'ın verdiği bilgiler doğrultusunda senaristler tarafından kurgulandığını anlatan Anlı, "Oyuncuların bir çoğuyla anlaştık. 20 gün içerisinde çekimlere başlayacağız." dedi.

Senaryonun büyük bölümünün gerçeklere dayandığını belirten Anlı, "Devletimizi rencide edecek bir senaryo çıkmaması için çok çabaladık. Bazı noktalarda engellerle karşılaştık. Çekilmesini istemeyenler oldu. Ancak hepsini atlattık ve filmin bütün ekibini çok titizlikle seçtik. 8 yıldır aydınlatılmayan, kimsenin anlatmaya da cesaret edemediği bu konuyu filmle yeniden gündeme getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Filmin, Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatına dikkati çekeceği ve son 15 yılından çarpıcı sahnelerin olacağını ifade eden Anlı, Yazıcıoğlu'nu kimlerin öldürmek istediğinden başlayarak, atlattığı suikastleri ve son helikopter kazasına kadar yaşananları sahneye taşıyacaklarını kaydetti.

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