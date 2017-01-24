Müslüman âlimler de müfredata giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilkokul, ortaokul ve liseler için hazırladığı taslak öğretim programlarına görüş ve öneri almaya devam ediyor. Tartışmaya açılan ortaöğretim müfredatına göre, Newton, Einstein, Maxwell gibi bilim adamlarının yanı sıra derste Müslüman bilim adamlarının çalışmalarına da yer verilecek.



Sabah gazetesinden Safure Cantürk'ün haberine göre 9'uncu sınıfta "Madde ve özellikleri" ünitesinin madde ve özkütle başlığında "El-Hazini ve El-Biruni'nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalara kısaca" değinilecek.



"Kuvvet ve Hareket" ünitesinin "Newton'ın Hareket Yasaları"nın anlatıldığı derste, maddenin eylemsizlik özelliği örneklerle açıklanacak. Konu başlığı kapsamında öğrencilerin, İbn-i Sina'nın eylemsizlik kavramı hakkında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak.

10'uncu sınıfta El-Cezeri'nin sıvıların basınç kuvvetlerinden yararlanarak yürüttüğü hidrostatik denge ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verilecek.

Farabi'nin ses dalgalarıyla ilgili çalışmalarına değinilecek, Mimar Sinan'ın eserlerinde uyguladığı akustik özellikler anlatılacak.

"Mercekler" konusunun işlendiği derste de gözde görüntü oluşumu olayı optik yasalar kullanılarak açıklanacak. Konu başlığı kapsamında İbn-i Heysem ve İbn-i Rüşt'ün optik sistemler üzerinde yaptığı çalışmalara yer verilecek.



11'inci sınıfta "Vektörler" ünitesinde öğrencilere, Fatih Sultan Mehmet'in geliştirdiği havan toplarının tasarımı ve dayandığı bilimsel gerçekler hakkında bilgi verilecek.



İtme ve momentum kavramlarının açıklandığı derste de İbn-i Sina'nın momentum ile ilgili düşüncelerine yer verilecek.



Derste, El-Cezeri ve Beni Musa Kardeşler'in kaldıraçlar ve otomatlar gibi mekanik sistemlerle ilgili çalışmaları anlatılacak.



12'nci sınıfta "Kepler kanunları"nda Ali Kuşçu ve Uluğ Bey'in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili çalışmalarına yer verilecek.



"Modern Fizik" ünitesinde işlenen "Özel görelilik" başlığında Einstein'ın özel görelilik teorisinin temel varsayımları ifade edilecek.



Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarının açıklanacağı derste, El-Kindi'nin "Zamanın göreli olduğuna ilişkin görüşleri" de işlenecek.