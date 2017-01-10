OBAMA'DAN İKİ TÜRK BİLİM İNSANINA ÖDÜL

Obama'dan iki Türk bilim insanına ödül

ABD'de çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları Çelik ve Keten, ABD Başkanı Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü ile onurlandırıldı.

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ABD'de Miami Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde çalışmalar yürüten öğretim üyesi Nurçin Çelik ve Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırmalar yapan öğretim üyesi Sinan Keten, ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü" ile onurlandırıldı.

ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton tarafından 1996 yılında verilmeye başlanan ödüller, başkanlık tarafından araştırma kariyerlerinin erken döneminde bilim insanları ve mühendislere sunulan en yüksek onur nişanı özelliğini taşıyor.

Obama da görevinin son yılında savunma, eğitim, enerji ve istihbaratın aralarında bulunduğu birçok alanda çalışmalar yapan 102 genç bilim insanını başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Barack Obama'nın savunma alanında onurlandırdığı kişiler arasında Nurçin Çelik ve Sinan Keten de bulunuyor.

Obama, ödülleri duyurduğu açıklamasında, bu genç insanların, ABD'yi bilimsel ilerlemenin en uç noktasında tutmaya yardımcı olduklarını belirterek, "Çok etkileyici çalışmalarından dolayı bu sıra dışı bilim adamları ve mühendisleri kutluyorum." ifadesini kullandı.

Nurçin Çelik

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında mezun olan, daha sonra çalışmalarına ABD'de devam eden Çelik, Arizona Üniversitesinde sistem ve endüstri alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Uluslararası alanda birçok dergide makaleleri yayımlanan ve çok sayıda ödül alan Çelik'in, dinamik veri güdümlü çok ölçekli simülasyonlar ile kompleks sistemlerin kontrolü üzerine çalışmaları bulunuyor.

Çelik, araştırmalarını Florida eyaletinde Miami Üniversitesinde sürdürüyor.

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Sinan Keten

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun olan Keten, ABD'nin bilim ve teknoloji araştırmalarıyla ünlü Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) yüksek lisans ve doktora çalışmasını yaptı.

Alanında dikkat çeken çalışmalarından ötürü ABD'de bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Keten'in, uluslararası alanda yayınlanan bilim dergilerinde de çok sayıda makalesi bulunuyor.

Keten, nano-yapılı polimerik ve biyomoleküler malzemelere dönük çalışmalarına 2010 yılından itibaren Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde devam ediyor.

AA
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